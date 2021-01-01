Sözcü'ye tepki yağıyor: Bu zihniyet hangi topraklara ait?

Sözcü Gazetesi, yeni yılın ilk gününde tartışmalara neden olacak bir manşetle çıktı. İslam düşmanlığını bir kez daha gösteren gazete, "2020'nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı" manşetinin altına sıraladığı listede Ayasofya'nın 86 yıl sonra cami statüsüne kavuşasını da koydu. Gazetenin manşetine tepki yağıyor.

BU ZİHİNİYET HANGİ TOPRAKLARA AİT?

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ayasofya'nın açılışını '2020'nin felaketleri' ve 'hatırlamak istemediğimiz' olayları arasında sayan bir zihniyet, hangi topraklara ait olabilir?" ifadesini kullandı.

GÜNDEM Sözcü '2020 felaketleri listesi'ne Ayasofya Camii'nin açılışını koydu

YAZIKLAR OLSUN

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise yaptığı açıklamada, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin aslına dönerek ibadete açılmasını felaketler arasında gösteren, aziz milletimizin değerlerine düşmanlık yapan zihniyeti yabancılaşmışlara yazıklar olsun." ifadesini kullandı.

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KÖHNE ZİHNİYET

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise Sözcü'ye "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin 86 yıl aradan sonra yeniden ibadete açılmasını “felaket” olarak gören köhne zihniyet, bu milletin başına gelmiş “en büyük felaket”tir." ifadeleriyle tepki gösterdi.

BU MİLLETLE KAVGALARI VAR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Sözcü gazetesine "Ayasofya Camii’nin açılmasından ve milletimizin sevinmesinden rahatsız olanların bu millete ait her şeyle kavgası var. Millete ait olan ’Egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir’ ilkesini de sevmiyorlar." sözleriyle tepki gösterdi.

HAÇLI ZİHNİYETİ

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir, “Ayasofya’nın 86 yıl sonra tekrar camiye çevrilmesi ülkemizde ve birçok Müslüman ülkede sevinçle ve mutlulukla karşılandı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve dünyanın dört bir yanından gelen binlerce Müslüman’ın iştiraki ile yıllar sonra ilk cuma namazı kılındı. O gün milyonlarca vatandaşımız ve dünya Müslümanları fethin sembolü, ecdat emaneti Ayasofya’nın yeniden asli hüviyetine döndürülerek ibadete açılmasından dolayı sevinç gözyaşı döktü, mutluluklarını dile getirdi. Bundan mutlu olmayan yalnızca Hristiyan Avrupa, ABD ve İsrail’di. Bugün görüyoruz ki içimizdeki haçlı zihniyeti de Ayasofya’nın ibadete açılmasını içine sindirememiş ki deprem, sel, korona virüs gibi felaketler ile Ayasofya’nın ibadete açılmasını aynı kategoride zikredebilmiş” ifadelerini kullandı.

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ise tepkisini şu şekilde dile getirdi: "Ayasofya’nın ibadete açılması, temeli tevhid, tuğlası ilim, harcı erdem olan İslam medeniyetinin bütün zorluklara rağmen yükselmeye devam edişinin ispatıdır Elhamdülillah."

OYNAT 00:16 "Ben Sözcü Gazetesi okumuyorum, Ayasofya 2020 yılının adeta taçlı yıldızıdır" Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Sözcü'nün, Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülmesini manşetten 'felaket' olarak tanımlamasına ilişkin Erdoğan, 'Kimse lüzumsuz yere Sözcü'ye para verip almasın. Ayasofya, 2020 yılının adeta taçlı yıldızıdır.' diye konuştu.

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