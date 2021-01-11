Sözde genel başkan

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için “Sözde Cumhurbaşkanı” ifadesini kullanması tepki çekti.

Partisinin Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Sözcü gazetesinin ‘2020 felaketleri listesi'ne Ayasofya Camii'nin açılışını koymasının ardından yaptığı “Ben Sözcü gazetesini okumuyorum. Kimse de lüzumsuz yere buna para verip almasın” sözlerini hatırlattı. Ancak 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle eleştirilerde bulunan Kılıçdaroğlu, konuşmasının bir bölümünde, Erdoğan için “Sözde Cumhurbaşkanı” ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu, 24 Haziran 2018 seçimlerinde yüzde 52,6 oy alan Cumhurbaşkanı Erdoğan için kullandığı sözler nedeniyle tepki çekti.

Derhal özür dile

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ‘sözde cumhurbaşkanı’ ifadesine siyasilerden sert tepki geldi.

-Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Milletimizin oylarıyla seçilmiş Sayın Cumhurbaşkanımız için ‘sözde’ diyerek hitap etmek milli iradeye yönelik büyük bir hazımsızlık ve saldırıdır. Millet bu hazımsızlığa sandıkta cevabını gene verecektir.

ACZİYETİN GÖSTERGESİ

-İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Kemal Kılıçdaroğlu Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve milletimizden derhal özür dilemelidir. Sayın Cumhurbaşkanımıza "sözde Cumhurbaşkanı" demek her şeyden önce milli iradeye yapılmış bir saygısızlıktır.Yalan, iftira ve hakaret siyasetin değil siyasetsizliğin ve acziyetin göstergesidir.

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DEMOKRASİ DÜŞMANI

-AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Kılıçdaroğlu siyasi ahlakla bağdaşmayan bu sözleri ile milletimizin iradesine saldırmıştır. Milletimizden ve Cumhurbaşkanımızdan özür dilemelidir. Tüm milletimiz şimdiye kadar olduğu gibi, meşru Cumhurbaşkanlığı makamına saygısızlık edenlere gereken dersi vermeye devam edecektir. Cumhurbaşkanımızdan “sözde Cumhurbaşkanı” diye bahseden kişi demokrasi düşmanı olduğunu itiraf etmiş olur.

CEVABI 2023'TE ALACAK

-AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Girdiği tüm seçimlerden mutlak bir galibiyetle çıkan Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş Cumhurbaşkanına "sözde" diyerek demokrasiye ve millet iradesine karşı alenen düşmanlık yapan Kemal Kılıçdaroğlu'na en büyük cevabı aziz milletimiz 2023'de verecektir.