Gündem Sözde sözcünün "Ermeniler İslamiyete geçiriliyor" yalanı ifşa oldu
POLİTİKA

Sözde sözcünün "Ermeniler İslamiyet'e geçiriliyor" yalanı ifşa oldu

Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sözcülerinden Mustafa Bali'nin "Cerablus'taki son Ermenilerin İslamiyet'e geçmeye zorlandıklarına" yönelik iddiaları eski haberlerle çöktü. Bali'nin iddialarını yalanlayan güvenlik kaynakları Ermeni ailelerin Türkiye'ye teşekkür ettiği videoların söz konusu yalanlara karşı en güzel cevap olduğunu belirtiyor. Güvenlik kaynakları bölgede terör örgütünün zarar verdiği cami ve kiliselerin onarıldığını, herkesin dinini gizlemeden ve değiştirmeden yaşayabilmesi için güvenli ortamın sağlandığını aktarıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sözcülerinden Mustafa Bali, asılsız iddialarda bulunmuştu.
Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sözcülerinden Mustafa Bali, asılsız iddialarda bulunmuştu.

Güvenlik kaynakları, SDG ismini kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sözcülerinin "Cerablus'taki son Ermenilerin İslamiyet'e geçmeye zorlandıklarına" yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, Suriye’nin kuzeyinde teröristlerden arındırılan bölgelerde terör örgütünün zarar verdiği cami ve kiliselerin onarıldığını, herkesin dinini gizlemeden ve değiştirmeden yaşayabilmesi için güvenli ortamın sağlandığını bildirdi.

Kaynaklar, Cerablus'taki Ermeni bir ailenin Fırat Kalkanı Harekatı'nın ardından "Türkiye'ye teşekkür ettikleri" anlara ilişkin yayımlanan görüntülerin de söz konusu iddiaları yalanlayan en önemli unsur olduğunu vurguladı.

Çirkin iddia

SDG ismini kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sözcülerinden Mustafa Bali, "Cerablus'taki son Ermenilerin İslamiyete geçmeye zorlandığını, Artin ve eşi Siron Marouf'un da bu isimlerden olduğunu" ileri sürmüştü.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, söz konusu iddialar gerçeği yansıtmıyor. Terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ’tan arındırılan Suriye’nin kuzeyindeki bölgelerde herkesin dinini/kültürünü özgürce yaşaması için teröristlerin işgal ettiği cami ve kiliselerin onarıldığını belirten kaynaklar, kimsenin dinini gizlemeden ve değiştirmeden yaşayabilmesi için güvenli ortamın sağlandığına dikkati çekti.

Bölgede 30-35 sene önce 2 bin -3 bin arasında olan Ermeni nüfusunun zaman içinde Lübnan, ABD, Hollanda ve Halep'e göç etmelerine rağmen nüfus kayıtlarının hala Cerablus'ta gözüktüğünü belirten kaynaklar, Fırat Kalkanı Harekatı sırasında da herhangi bir göçün söz konusu olmadığını vurguladı.

Yalanları tek tek ortaya çıkıyor

Öte yandan daha önce yayımlanan bir haber de terör örgütünün sözde sözcüsünün bu konudaki yalanını ortaya çıkardı.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın ardından terör örgütü DAEŞ'ten kurtarılan Cerablus'taki Ermeni aile ile yapılan röportajda aile bireyleri, eski günlerine dönmelerinden dolayı duydukları mutluluğu ifade etmişti.

Terör örgütü DEAŞ'tan en çok etkilenenlerin başında gelen Ermeni Artin Aduryan ve amcasının kızı Siron Çilingiryan, Cerablus'un teröristlerden arındırılmasıyla özgürlüklerine kavuştuklarını ve bu sayede rahat bir nefes aldıklarını belirtmişti.

Söz konusu dönemde yurtlarından kovulmamak ve işkence görmemek için terör örgütü DEAŞ'ın isteklerini yerine getiren terzi Aduryan ve doktor Çilingiryan dinlerini değiştirip formaliteden nikah kıydıklarını aktarırken, harekatın ardından yeniden hürriyetlerine kavuştuklarını, eski mutlu günlerine döndüklerini, rahatça yaşamlarını sürdürdüklerini ve ibadetlerini yapabildiklerini belirtmişlerdi. Ermeni ailenin Türkiye'ye teşekkür ettikleri anların görüntüsü de kamera kayıtlarında yer almıştı.

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