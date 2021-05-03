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Gündem Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yerleri açıklandı
EĞİTİM

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yeri bilgisi yayınlandı | Öğretmen sözlü mülakat yeri öğrenme sorgu ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yeri bilgilerinin e-Devlet üzerinden yayınlandığını açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yeri bilgisi yayınlandı | Öğretmen sözlü mülakat yeri öğrenme sorgu ekranı
Arşiv

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınav yerleri e-Devlet üzerinden açıklandı.

Milli Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamada, "2021 Mart sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yeri bilgisi e-Devlet üzerinden yayınlanmıştır." ifadesine yer verildi.

Sözlü sınav tarihleri

Atama takvimi içerisinde yer alan detaylara göre sözlü sınavlar yani mülakatlar 17 Mayıs’ta başlayacak ve 6 Haziran’da sona erecek.

8 Temmuz 2021 tarihinde sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları açıklanacak.

Atama Tercihlerinin Alınması 01-06 Eylül 2021 tarihleri arasında alınacak.

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