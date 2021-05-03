20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınav yerleri e-Devlet üzerinden açıklandı.
Milli Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamada, "2021 Mart sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yeri bilgisi e-Devlet üzerinden yayınlanmıştır." ifadesine yer verildi.
Sözlü sınav tarihleri
Atama takvimi içerisinde yer alan detaylara göre sözlü sınavlar yani mülakatlar 17 Mayıs’ta başlayacak ve 6 Haziran’da sona erecek.
8 Temmuz 2021 tarihinde sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları açıklanacak.
Atama Tercihlerinin Alınması 01-06 Eylül 2021 tarihleri arasında alınacak.