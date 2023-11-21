SPK sınav sorularının FETÖ üyelerine sızdırılmasına ilişkin soruşturma: Üç ilde 10 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla zehir tacirlerine yönelik İstanbul, Van, Diyarbakır, Adana, Hakkari, Bitlis ve Bingöl olmak üzere 7 İlde düzenlenen NARKOGÜÇ-36 Operasyonlarında uyuşturucu imalatı yapan ve satan 13 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya paylaşımında "Bu operasyonlarda 2 ton 350 kg uyuşturucu madde ve 11.000 uyuşturucu hap ele geçirildi" dedi.