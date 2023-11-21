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SPK sınav sorularının FETÖ üyelerine sızdırılmasına ilişkin soruşturma: Üç ilde 10 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2014 yılı Sermaye Piyasası Kurulu Uzman Yardımcılığı Sınavı soruşturmasına ilişkin yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

08:42 - 21/11/2023 Salı
Güncelleme: 09:13 - 21/11/2023 Salı
IHA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 2014 yılı Sermaye Piyasası Kurulu Uzman Yardımcılığı Sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ üyelerince yazılı sınav öncesinde erişilen soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespit edildiği belirtildi.


Bunun üzerine, sınav sorularını alarak sınavlarda başarılı olan ve atamalarının yapıldığı belirlenen 4'ü ihraç, 1'i özel sektör çalışanı, 5'i aktif kamu personeli toplam 10 şüphelinin, Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı gözaltına alınmalarına karar verildiği bildirildi.


Açıklamada, şüphelilerin yakalanmasına ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği aktarıldı.




#Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
#FETÖ
#PDY
#Sermaye Piyasası Kurulu
#SPK
33 dakika önce
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