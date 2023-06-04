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Stockholm'de polis korumasında PKK yürüyüşü

NATO'ya girmek için Türkiye'ye muhtaç olan İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK yandaşları, örgüt ve teröristbaşı Öcalan'ın flamaları ile polis gözetiminde gösteri düzenledi.

16:39 . 4/06/2023 Pazar
Yeni Şafak
Stockholm

Stockholm

NATO'ya katılabilmek için Türkiye'nin terörle mücadele konusunda istediği taahhütleri yerine getirdiğini iddia eden İsveç'ten yansıyan görüntüler atılan adımların samimiyetini sorgulattı.

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde biraraya gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'in verdiği sözleri yerine getirdiğini ileri sürdü.

Stoltenberg İsveç, Türkiye ve NATO'nun 12 Haziran'da yeniden biraraya geleceğini belirtti.



İsveç'in başkentinde terör yürüyüşü

Stoltenberg bu açıklamaları yaparken İsveç'in başkenti Stockholm'de ise terör örgütü yandaşları yürüyüş düzenledi. TRT World muhabiri Yunus Paksoy'un paylaştığı görüntülerde, terör örgütü ve teröristbaşı Öcalan'ın flamaları ile yürüyen terör yandaşlarına polisin korumalık yapması ise dikkat çekti.

Türkiye'nin onayına muhtaç olan İsveç'in NATO üyeliği sürecinde bu tarz gösterilere izin vermesinin üyelik sürecini sekteye uğratabileceği belirtiliyor.

#Stockholm
#İsveç
#terör örgütü
#PKK
#NATO
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