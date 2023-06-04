Stockholm'de polis korumasında PKK yürüyüşü

Stockholm
NATO'ya katılabilmek için Türkiye'nin terörle mücadele konusunda istediği taahhütleri yerine getirdiğini iddia eden İsveç'ten yansıyan görüntüler atılan adımların samimiyetini sorgulattı.
Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde biraraya gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'in verdiği sözleri yerine getirdiğini ileri sürdü.
Stoltenberg İsveç, Türkiye ve NATO'nun 12 Haziran'da yeniden biraraya geleceğini belirtti.
İsveç'in başkentinde terör yürüyüşü
Stoltenberg bu açıklamaları yaparken İsveç'in başkenti Stockholm'de ise terör örgütü yandaşları yürüyüş düzenledi. TRT World muhabiri Yunus Paksoy'un paylaştığı görüntülerde, terör örgütü ve teröristbaşı Öcalan'ın flamaları ile yürüyen terör yandaşlarına polisin korumalık yapması ise dikkat çekti.
Türkiye'nin onayına muhtaç olan İsveç'in NATO üyeliği sürecinde bu tarz gösterilere izin vermesinin üyelik sürecini sekteye uğratabileceği belirtiliyor.