Stockholm'de polis korumasında PKK yürüyüşü

NATO'ya katılabilmek için Türkiye'nin terörle mücadele konusunda istediği taahhütleri yerine getirdiğini iddia eden İsveç'ten yansıyan görüntüler atılan adımların samimiyetini sorgulattı.

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde biraraya gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'in verdiği sözleri yerine getirdiğini ileri sürdü.

Stoltenberg bu açıklamaları yaparken İsveç'in başkenti Stockholm'de ise terör örgütü yandaşları yürüyüş düzenledi. TRT World muhabiri Yunus Paksoy'un paylaştığı görüntülerde, terör örgütü ve teröristbaşı Öcalan'ın flamaları ile yürüyen terör yandaşlarına polisin korumalık yapması ise dikkat çekti.