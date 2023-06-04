Stoltenberg ile Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi sonrası İsveç için kritik tarih belli oldu

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde basın toplantısı düzenledi.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'nin meşru endişelerinin anlatıklarını belirterek,
"İsveç kendine düşen sorumluluğu yerine getirdi"
dedi.
Jens Stoltenberg'in açıklamalarından satır başları:
"Türkiye'nin meşru endişelerinin farkındayız. İsveç kendine düşen sorumlulukları yerine getirdi, somut adımlar attı, yasalar değişti.
12 Haziran'da bir araya geleceğiz. Türkiye ve İsveç arasındaki işbirliğini artırmalıyız.
Madrid'deki anlaşma uyarınca kurulan daimi müşterek mekanizma kapsamında 12 Haziran'da bir araya geleceğiz.
NATO'ya üyelik İsveç'i güçlü yapacaktır. Aynı zamanda NATO'yu ve Türkiye'yi güçlü yapacaktır. Türkiye ve İsveç arasındaki işbirliğini artırmalıyız.
Son dönemdeki olaylarda Kosova'ya takviye gönderdiği için Türkiye'ye teşekkür ederim."
Ayrıntılar geliyor...
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2 saat önce