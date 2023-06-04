Stoltenberg ile Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi sonrası İsveç için kritik tarih belli oldu

Oslo'da düzenlenecek olan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsveç'in NATO üyeliğini görüşmek üzere yakında Ankara'ya gideceğini söyledi.