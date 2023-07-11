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Stoltenberg kritik zirvede duyurdu: Ukrayna'ya NATO'ya katılım daveti

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, koşullar yerine geldiğinde Ukrayna'ya NATO'ya katılım daveti yollanacağını açıkladı. Tüm liderlerin bu konuda uzlaşı sağladığını belirten Stoltenberg, ancak savaş sürdüğü müddetçe bunun gerçekleşmeyeceğinin de altını çizdi. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya tam üye olacağını da belirten Stoltenberg, "Bizim savunma planlarımızda ve tatbikatlarımızda değişikliğe gidilecek. Baltık Bölgesi'ni daha güvenli hale götürüyor. Üyelerimize verdiğimiz mesajdan daha güçlü bir mesaj bu." dedi.

18:09 . 11/07/2023 Salı
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'nın Rusya ile savaşı devam ederken NATO üyesi olamayacağını belirterek, "Müttefikler uzlaştığında ve şartlar karşılandığında Ukrayna'ya NATO'ya katılması için davet göndereceğimizi açıkça ortaya koyduk." dedi.

"Liderler Ukrayna'nın NATO üyesi olacağını teyit etti"

Stoltenberg, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Zirvesinde ilk günkü toplantının ardından basın toplantısı düzenledi.


Ukrayna'ya ciddi bir askeri destek paketi üzerinde anlaşıldığını, siyasi ilişkileri yükseltmek için NATO-Ukrayna Konseyi'nin kurulduğunu aktaran Stoltenberg, liderlerin Ukrayna'nın NATO üyesi olacağını teyit ettiklerini bildirdi.


Genel Sekreter Stoltenberg, Ukrayna için siyasi ve askeri bazı kriterleri içeren Üyelik Eylem Planının kaldırıldığını, bunun üyelik sürecini iki aşamadan tek aşamaya indirdiğini söyledi.


Stoltenberg, "Müttefikler uzlaştığında ve şartlar karşılandığında Ukrayna'ya NATO'ya katılması için davet göndereceğimizi açıkça ortaya koyduk." diye konuştu.


"Savaş devam ederken Ukrayna'yı tam üye yapamayız"

Ukrayna'nın uyması gereken ancak eksik kaldığı konuların neler olduğu sorulan Stoltenberg, şunları kaydetti:


"İki boyut var. Birincisi savunma ve güvenlik kurumlarını ne kadar modernize edebilecekler, yolsuzlukla mücadele dahil yönetişimi nasıl güçlendirecekler. Bunlar NATO'nun her genişlemesinde değerlendirilen konular. Çünkü iyi yönetişim ve güçlü savunma ve güvenlik kurumları istiyoruz. Ayrıca NATO ile birlikte çalışabilir silahlı kuvvetler istiyoruz. Savunma ve güvenlik kurumlarının modernize edilmesi için çalışıyoruz. Çok yıllık programla da birlikte çalışabilirlik üzerinde çalışıyoruz.


Bir başka boyut da Ukrayna'da devam eden savaş. Ukraynalı askerler tüm dünyayı etkileyen cesaret gösterdiler. Ancak tüm müttefikler savaş devam ederken Ukrayna'yı tam üye yapmama konusunda hemfikir."




#Ukrayna
#NATO
#üyelik
#Jens Stoltenberg
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