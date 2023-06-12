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Suç örgütü elebaşı Alaattin Saral adliyeye sevk edildi

Brüksel’den Türkiye'ye geldiği sırada İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan, "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütünün elebaşı Alaattin İlyas Saral, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

14:02 . 12/06/2023 Pazartesi
AA
Suç örgütü elebaşı Alaattin Saral

Suç örgütü elebaşı Alaattin Saral

Emniyette işlemleri tamamlanan Saral, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi.


"Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne ilişkin 21'i tutuklu 168 sanığın yer aldığı davada, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek" ile "nitelikli yağma" suçlarından 15 yıldan 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Saral'ın, İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesince bugün Marmara Cezaevi'nin karşısındaki binada yapılacak duruşmaya katılması bekleniyor.





Belçika'dan Tanzanya'ya giderken gözaltına alındı

Öte yandan Alaattin İlyas Saral hakkında 8 Haziran'da kırmızı bülten çıkarıldığı öğrenildi. Saral'ın bülten doğrultusunda 9 Haziran'da Belçika'dan Tanzanya'nın başkenti Dodoma'ya gitmek üzere Brüksel Uluslararası Havalimanı'na geldiği sırada Belçika polisi tarafından gözaltına alındığı belirtildi.


Saral'ın burada çıkarıldığı mahkemede, Türkiye'de davası olduğunu ve iade edilmek istediğini söylediği, talebi doğrultusunda Türkiye'ye gönderildiği bildirildi.

"Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütünün elebaşı Alaattin İlyas Saral, dün İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Saral, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülmüştü.




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