Suç örgütü operasyonu: İstanbul merkezli baskınlarda 16 şüpheli yakalandı

Suç örgütü elamanlarının "suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma", "yağma", "kasten yaralama", "tehdit" ve "silah teşhir etme" suçlarına karıştığını saptayan ekipler, şüphelilerin adres ve kimliklerini belirledi.