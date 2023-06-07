Suç örgütü operasyonu: İstanbul merkezli baskınlarda 16 şüpheli yakalandı

Suç örgütü operasyonu
Beyoğlu'nda bir alışveriş merkezinin içerisindeki eğlence mekanında bir kişinin darbedilmesine ilişkin çalışma başlatan ekipler, işletme sahibi Ö.O'nun liderliğinde suç örgütü kurulduğunu tespit etti.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul, Kayseri, Hatay, Karabük ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 16 zanlıyı yakaladı.
Adreslerdeki aramalarda 7 tabanca, 150 mermi, 1,5 kilogram uyuşturucu ile 2 hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyet müdürlüğüne getirildi.