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ANKARA

Suç tarihi için milat yok!

FETÖ davalarının temyiz incelemesini yapan Yargıtay 16. Ceza Dairesi, “FETÖ’yü kuran, yöneten veya üye olanlar için suç tarihi bakımından bir milat söz konusu değil” dedi. FETÖ’cülerin “suç tarihinde hizmet hareketiydi, terör örgütü ilan edilmemişti” gibi savunmaları bu nedenle geçerli olmayacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
FETÖ elebaşı Fethullah Gülen
FETÖ elebaşı Fethullah Gülen

Türkiye genelindeki darbe girişimi ve FETÖ üyeliği ile ilgili davaların tümünün temyiz incelemesini yapan Yargıtay 16. Ceza Dairesi, bugüne kadar verdiği kararlarla örgüt üyeliği kavramını ve verilecek cezaların ayrıntılarını belirledi. Daire, bu suçlarla ilgili ayrıntılara da gerekçeli kararlarda yer verdi.

O SAVUNMALARI ÇÖKTÜ

Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin kararlarında, FETÖ mensuplarının duruşmalarda kendilerini savunurken dile getirdikleri “Suç tarihinde hizmet hareketiydi, terör örgütü ilan edilmemişti”, “Örgütün amacını bilmiyorduk”, “15 Temmuz’dan önce gerçek amacı anlamamıştık” şeklindeki savunmalarına yanıtlar da verildi. Kararda, “FETÖ’yü anayasal düzeni zorla değiştirmek için oluşturulan bir terör örgütü olarak kuran, yöneten veya örgütün gerçek amacını bilerek hiyerarşisine dahil olan için suç tarihi bakımından bir milat söz konusu değildir. Dava zaman aşımı süresince yargılanabilirler” ifadeleri kullanıldı

7 KATLI FETÖ PİRAMİDİ

  • Yargıtay 16. Ceza Dairesinin kararlarında, terör örgütü FETÖ’nün kuruluşu, yapısı, işleyişine yer verilirken, üye sayısı, amacı, ekonomik kaynaklarının milletten ve devletten gizli olduğu, örgütün bütün işlemlerinin gizli yürütüldüğü gibi ayrıntılar aktarıldı. Kararda, örgütün dikey yapılanma şeklinde çalıştığı, 7 katlı piramidine de yer verildi.

BİRİNCİ KAT, HALK TABAKASI

Örgüte iman ve gönül bağı ile bağlı olanlar, fiili ve maddi destek sağlayanlardan oluşur. Bunların birçoğu örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmayan bilinçli veya bilinçsiz hizmet ettirilen kesimdir. Genellikle faaliyetlerden habersizdirler. Bu katmandakileri örgüte bağlayan ana unsur, istismar edilen İslami duyarlılık ve din duygularıdır.

İKİNCİ KAT, SADIK TABAKA

Okul, dershane, yurt, banka, gazete, vakıf ve kurum görevlilerinden oluşan sadık gruptur. Bunlar, örgüt sohbetlerine katılır, düzenli aidat öder, az veya çok örgüt ideolojisini bilen kişilerdir.

ÜÇÜNCÜ KAT, İDEOLOJİK ÖRGÜTLENME TABAKASI

Gayri resmi faaliyetlerde görev alırlar. Örgüt ideolojisini benimseyen ve ona bağlı çevresine propaganda yapan kişilerden oluşur.

DÖRDÜNCÜ KAT, KONTROL TABAKASI

Bütün hizmeti (legal ve illegal) denetler. Bağlılık ve itaatte dereceye girenler buraya yükselebilir. Bu tabakaya girenler örgütte çocuk yaşta kazandırılanlardan seçilir. Örgüte sonradan katılanlar genellikle bu katta ve daha üst katlarda görev alamazlar.

BEŞİNCİ KAT, ORGANİZE EDEN VE YÜRÜTEN TABAKA

Üst düzey gizlilik gerektirir. Birbirlerini çok az tanırlar. Örgüt lideri tarafından atanır. Devletteki yapıyı organize edip yürüten tabakadır. Evliliklerinin örgüt içinden olması zorunludur.

ALTINCI KAT, HAS TABAKA

Fetullah Gülen ile alt tabakaların irtibatını sağlar. Örgüt içi görev değişiklikleri yapar. Azillere bakar. Örgüt liderince bizzat atanırlar.

YEDİNCİ KAT, KURMAY TABAKA

Örgüt lideri tarafından doğrudan seçilen 17 kişiden oluşan örgütün en seçkin kesimidir.

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