Gündem Suda tasarruf zamanı Barajlar kırmızı alarm veriyor
İSTANBUL

Suda tasarruf zamanı: Barajlar kırmızı alarm veriyor

İstanbul’daki barajların doluluk oranı son 10 yılın en düşük ikinci seviyesinde. Geçen yılın bu döneminde % 94 olan doluluk oranı şimdi % 63,92. Koronavirüs sebebiyle su tüketimine dikkat çeken uzmanlar temizliğe kurallarına uyarken suyu tasarruflu kullanmamızı öneriyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İstanbul’daki barajların doluluk oranı, son 10 yılın en düşük ikinci seviyesinde. Geçen yılın aynı döneminde barajlardaki doluluk oranı yüzde 94 seviyesindeyken, bu yıl ise barajlardaki doluluk yüzde 63,92. Koronavirüs sebebiyle su tüketimine dikkat çeken uzmanlar, kuraklık nedeniyle ilerisi için uyarıda bulundu. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, “Türkiye’nin Batı kesimleri, 2019 yılında gerçekten az yağış aldı. Barajlara baktığımız zaman İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 64. Son 10 yıl içindeki en düşük ikinci seviyedeki değer. Önümüzde Nisan, Mayıs ayları var. Dolayısıyla yağışlar gittikçe azalıyor İstanbul genelinde” dedi.

HİJYEN ÖNEMLİ AMA

Korona dolayısıyla uyulması gereken hijyen kurallarına dikkat çeken Toros, şunları kaydetti: “Ellerimizi uzmanların söylediği şekilde uzun süre sabunlu su ile yıkamamız gerekiyor. Ama burada su kullanımına dikkat etmezsek, şu anda barajlarda olan su seviyesi önümüzdeki yaz döneminde düşerek, bizim için sıkıntılı bir dönem oluşturabilir. Onun temizlik yaparken suyu idareli kullanalım ve su sıkıntısı yaşamayalım.”

SU BOŞA AKMASIN

  • Eller yıkanırken musluk açık bırakıldığında yaklaşık 2 litre su israf edildiğini dile getiren Toros, elimizi sabunlama işlemi devam ederken musluğun kapatılması gerektiğini aktardı. Evlerde ve iş yerlerinde de su tasarrufu için önlemler alınması gerektiğini vurgulayan Hüseyin Toros, “Meyveleri yıkıyoruz. Meyveleri tek tek yıkamak var, bir de su içinde bekletip, üzerindeki kirler varsa önce yumuşamasını sağlayıp sonra yıkayabiliriz. Marketten aldıktan hemen sonra teker teker meyveleri yıkarsanız, çok miktarda suyun boşa gitmesine yol açabilirsiniz. Dolayısıyla hayatımızın her alanında suyu daha idareli kullanmayı düşünmemiz gerekiyor. Bunun için de ev ve işyeri bazında çözümler üretmek gerek diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Barajlar alarm veriyor: İstanbul'da son yağışlar barajları yüzde 4 doldurdu
GÜNDEM
Barajlar alarm veriyor: İstanbul'da son yağışlar barajları yüzde 4 doldurdu
Abone Ol Google News
Bir öksürük = 35 bin dolar!

Bir öksürük = 35 bin dolar!

​ABD'de koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı.
Küresel işbirliği yapmalıyız

Küresel işbirliği yapmalıyız

G-20'de Erdoğan'dan koronavirüs ile mücadele çağrısı.
Merakla beklenen site hizmette

Merakla beklenen site hizmette

Koronavirüse dair her şey Cumhurbaşkanlığı sitesinde.
Pazartesi New York'ta

Pazartesi New York'ta

Trump: Gizli düşmanı yendiğimizde, dönüşümüz hızlı çok olacak.
Doktorların yüzde<br>30'una virüs bulaştı

Doktorların yüzde
30'una virüs bulaştı

​İspanya'da sağlık sistemi çöktü, OHAL ilan edildi.
Öteleme isteyen<br>bedel ödeyecek

Öteleme isteyen
bedel ödeyecek

Borçlular, bankalarla yaptıkları görüşmede hayal kırıklığına uğradı.

Maske gönüllüleri

Maske gönüllüleri

Gönüllü ordusu Türkiye için tezgah başına geçti.
Bir CHP klasiği

Bir CHP klasiği

Köylüleri geri çevirdiler, AK Partili belediyeye de ceza kestiler.

Artık pazarda satılmayacak

Artık pazarda satılmayacak

​Tezgahlar arası en az 3 metre mesafe olacak.
Koronavirüs mezarlığı tartışması

Koronavirüs mezarlığı tartışması

​Toplanan kalabalığı polis uzaklaştırdı.
On altı hastamızı <br>daha kaybettik

On altı hastamızı
daha kaybettik

​Türkiye'nin son 24 saati açıklandı.
ABD'de korkutan tahmin

ABD'de korkutan tahmin

Koronavirüs nedeniyle 4 ayda 81 bin kişi ölecek.
Çin'de <br>2. dalga korkusu

Çin'de
2. dalga korkusu

Yabancıların ülkeye girişi yasaklandı.
Bu kadarına pes

Bu kadarına pes

Yasaklardan kaçmak için bakın ne yaptılar.
İtalya ölüyor!

İtalya ölüyor!

Salgın her gün daha kötüye gidiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.