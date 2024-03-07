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Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu Ankara'da kaza yaptı: Ağır yaralandı

Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohamed A. Fatah Elburhan Rahman, Ankara'da motosikletiyle önünde ilerleyen araca çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastanede yoğun bakım servisine kaldırılan Rahman'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

21:33 - 7/03/2024 Perşembe
Güncelleme: 21:46 - 7/03/2024 Perşembe
DHA
Ankara'da, Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu Rahman, motosiklet kazasında ağır yaralandı.
Ankara'da, Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu Rahman, motosiklet kazasında ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kızılcaşar Mahallesi Kiraz Bulvarında meydana geldi. Sudan Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Burhan'ın oğlu Mohamed A. Fettah el-Burhan Rahman idaresindeki motosiklet, önünde giden 06 EDH 313 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazanın şiddetiyle motosiklet devrilirken Rahman, metrelerce savruldu.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde ağır yaralı olduğu belirlenen Rahman, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hafif ticari araç sürücüsü ise gözaltına alındı. Hastanede yoğun bakım sevisine alınan Rahman'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis, kazaya ilgili inceleme başlattı.




#Sudan
#Cumhurbaşkanı
#Trafik kazası
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