Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu Ankara'da kaza yaptı: Ağır yaralandı

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde ağır yaralı olduğu belirlenen Rahman, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hafif ticari araç sürücüsü ise gözaltına alındı. Hastanede yoğun bakım sevisine alınan Rahman'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.