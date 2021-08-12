Sudan Devlet Başkanı Ankara'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ı resmi törenle karşıladı.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Burhan'ın makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orgeneral Burhan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Burhan'ın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

Burhan, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Burhan, merdivenlerde Türkiye ve Sudan bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

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Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Burhan, heyetlerarası görüşmenin ardından anlaşmaların imza törenine katılacak, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve Ankara Valisi Vasip Şahin katıldı.