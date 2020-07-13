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Gündem Suikast timinin tek firarisi Burkay Karatepenin yakalanması için çalışmalar sürüyor
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Suikast timinin tek firarisi Burkay Karatepe'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan hainlerden firari eski yüzbaşı Burkay Karatepe'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırının ardından 37 kişilik "suikast timi"nde yer alan darbeci askerler, İçmeler mevkisindeki ormanlık alana kaçtı. Güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonlar sonucu timde yer alan 37 darbeci askerden 36'sı yakalandı. Özel Kuvvetlerde görevli darbeci eski yüzbaşı Karatepe ise kaçtı.

Haber Merkezi AA
Darbeci yüzbaşı Burkay Karatepe
Darbeci yüzbaşı Burkay Karatepe

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Muğla'nın Marmaris ilçesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast teşebbüsünde bulunan hainler arasındaki tek firari eski yüzbaşı Burkay Karatepe her yerde aranıyor.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırının ardından 37 kişilik "suikast timi"nde yer alan darbeci askerler, İçmeler mevkisindeki ormanlık alana kaçtı.

Güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonlar sonucu timde yer alan 37 darbeci askerden 36'sı yakalandı.Özel Kuvvetlerde görevli eski yüzbaşı Burkay Karatepe ise kaçtı. Firari Karatepe'nin yakalanması için Muğla Emniyet Müdürlüğünce özel ekip kuruldu.

FETÖ'nün 'suikast timi' yargılanmaya başladı
GÜNDEM
FETÖ'nün 'suikast timi' yargılanmaya başladı

Ekipler, Karatepe'nin, 16 Temmuz sabahı tanınmamak için güneş gözlüğü takıp, şort ve parmak arası terlikle Marmaris'ten İzmir'e kaçtığını, ardından bir yakınının yardımıyla Eskişehir'e gittiğini tespit etti.

Araştırmalar sonucu Karatepe'nin Kütahya-Afyonkarahisar istikametine çıkış yaptığını belirleyen ekipler, çalışmalarını bu bölgelerde yoğunlaştırdı. Bölgedeki MOBESE ve güvenlik kameraları kayıtları incelemeye alındı.

Afganistan, Pakistan gibi bölgelerde de görev yapan ve saklanma konusunda tecrübeli olduğu belirtilen Karatepe'nin yakalanması için tüm ihtimalleri değerlendiren ekipler, bu kapsamda birçok alana operasyon düzenledi.

Suikast timinin komutanları işte böyle yakalandı
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Suikast timinin komutanları işte böyle yakalandı
FETÖ'cü askerlerin darbe girişiminin en önemli merkezlerinden olan Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda, 15 Temmuz gecesi yaşananların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otele saldırıda yaralanan ve üzerinden Fethullah Gülen duası çıkan SAT komandosu Yüzbaşı Haldun Gülmez'in helikopterden ambulansa alınma anlarının yanı sıra, üs komutanı amirallerin şortlu şekilde gözaltına alınıp Ankara'ya götürülmek üzere helikoptere bindirilmesi ve darbe karşıtı askerlerin silahlarını çekip helikopterin kalkışını engellediği anlar saniye saniye yer alıyor.


Karatepe'nin son olarak görüldüğü bölgelerde fotoğraflarını, eşkal bilgilerini gösterip, bilgi paylaşılarak görülmesi durumunda ihbarda bulunulması istendi. Gelen ihbarlar değerlendirildi ancak bölgede yapılan tüm incelemelere rağmen firari darbeciye ulaşılamadı.

Karatepe hakkında, yurt dışına kaçmış olma ihtimaline karşın kırmızı bülten çıkartıldı.

Menfez 'hero'su Gökhan Güçlü'nün unuttuğu görüntüler
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Menfez 'hero'su Gökhan Güçlü'nün unuttuğu görüntüler
Kanlı darbe girişiminin gerçekleştirildiği gece Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast düzenlemek için Marmaris'e giden tim bugün yargılanıyor. Duruşmaya 'hero' (kahraman) yazılı bir tişörtle gelen Gökhan Güçlü'nün yakalandığı operasyonun görüntüleri ise halen tazeliğini koruyor. Kendini 'kahraman' olarak tanımlamaya kalkışan Güçlü, bir menfezde kıvranırken kıskıvrak yakalanmıştı.


Sanıklara verilen cezalar

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davada, sanıklardan 31'ine dörder ve 3'üne birer kez ağırlaştırılmış müebbet, birine 4, birine 3, 4'üne ise birer defa müebbet hapis cezası vermişti. Bir sanığı 18 yıl, diğerini ise 15 sene hapis cezasına mahkum eden mahkeme heyeti, birinin ise beraatini kararlaştırmıştı.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan dava dosyası, İzmir Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmiş, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, aralarında Gökhan Şahin Sönmezateş, Şükrü Seymen, Taner Berber ve Zekeriya Kuzu'nun da bulunduğu 37 sanık hakkında verilen cezaları hukuka uygun bulmuştu.

Temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 16. Ceza Dairesi, aralarında Gökhan Şahin Sönmezateş ve Zekeriya Kuzu'nun da bulunduğu FETÖ'nün suikast timine verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onamıştı.

Yeniden yargılaması yapılacak sanıklardan sözde "yurtta sulh konseyi üyesi" ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski başyaveri kurmay albay Ali Yazıcı, karara bağlanan Genelkurmay "çatı" davasında "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmişti. Eski yarbay Hüseyin Yılmaz'ın Akıncı Üssü davasında yargılaması devam ederken tutuklu bulunan Cenk Bahadır Avcı da suikast timi davasında müebbet hapis cezası almıştı.

Sanık Ali Yazıcı ve Cenk Bahadır Avcı'nın yeniden yargılandığı Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava devam ediyor. Eski yarbay Hüseyin Yılmaz'ın ayrılan dosyası ise Akıncı Üssü davasındaki yargılaması devam eden dosyasıyla birleştirilmişti.

Davanın bir numaralı sanığı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, firari eski yüzbaşı Burkay Karatepe ve 13 ay sonra yakalanan eski yarbay Özcan Karacan ile Çiğli 2. Ana Jet Üssü Komutanı eski albay Ramazan Elmas'ın ise dosyası ayrılmıştı.

Davada, Burkay Karatepe hakkında yakalama emirlerinin devamı ve infazlarının beklenmesine karar verilirken, sanık hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına hükmedilmişti.

Mahkemenin "tutuklamaya yönelik yakalama" kararıyla aranan Karatepe için kırmızı bülten çıkarılması kararı, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne gönderilmişti.

Firari Karatepe, kırmızı bültenle aranıyor.

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