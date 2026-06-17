Sulama kanalına düşen otomobilde üç kardeş hayatını kaybetti

En küçüğü dört, en büyüğü 15 yaşında üç kardeş hayatını kaybetti

En küçüğü dört, en büyüğü 15 yaşında üç kardeş hayatını kaybetti

Kaza, saat 19.00 sıralarında merkeze bağlı Kızık köyünde meydana geldi. M.İ. yönetimindeki 63 EA 265 plakalı otomobil, köprüden geçtiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla baba, anne ve 2 çocukları otomobilden kurtarılırken, Mehmet Mustafa (4), Ramazan (12) ve Mehmet Sinan İzol (5) kardeşler olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı aile bireyleri ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden 3 çocuğun cesetleri de otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.