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Sulama kanalına düşen otomobilde üç kardeş hayatını kaybetti

Sulama kanalına düşen otomobilde üç kardeş hayatını kaybetti

00:4417/06/2026, Çarşamba
DHA
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Aile, tarlada çalıştıktan sonra çadırlarına dönerken kaza yaptı.
Aile, tarlada çalıştıktan sonra çadırlarına dönerken kaza yaptı.

Karaman’da tarım işçisi bir ailenin içinde bulunduğu otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu yaşları 4, 5 ve 12 olan üç kardeş yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Şanlıurfa’dan mevsimlik tarım işçisi olarak Karaman’a gelen ailenin, tarladaki mesailerinin ardından çadırlarına dönerken kaza yaptığı öğrenildi.

Karaman’da tarım işçisi ailenin içinde bulunduğu otomobil sulama kanalına düştü. Kazada yaşları 4 ile 12 arasındaki 3 kardeş hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

En küçüğü dört, en büyüğü 15 yaşında üç kardeş hayatını kaybetti

Kaza, saat 19.00 sıralarında merkeze bağlı Kızık köyünde meydana geldi. M.İ. yönetimindeki 63 EA 265 plakalı otomobil, köprüden geçtiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla baba, anne ve 2 çocukları otomobilden kurtarılırken, Mehmet Mustafa (4), Ramazan (12) ve Mehmet Sinan İzol (5) kardeşler olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı aile bireyleri ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden 3 çocuğun cesetleri de otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

Tarım işçisi ailenin yakın zamanda Şanlıurfa’dan Karaman’a geldiği, tarlada çalıştıktan sonra da çadırlarına dönerken, kaza yaptıkları belirlendi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.



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