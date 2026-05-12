13 yaşındaki sürücü polisten kaçtı: Annesine 40 bin lira ceza kesildi

12:3912/05/2026, Salı
IHA
Polisten kaçan 13 yaşındaki sürücünün annesine 40 bin lira ceza kesildi.
Karaman’da "dur" ihtarına uymayarak kaçan 13 yaşındaki çocuk sürücü, aracı evinin önüne park ettiği sırada polis ekiplerince yakalandı. Araç sahibi annesine 40 bin lira ceza yazılan E.U., kendisini görüntüleyen gazetecilere "Yakında geri dönecek" diye seslendi.

Fevzi Paşa Caddesi üzerinde devriye görevini yapan polis ekibi, şüphelendiği bir otomobile "dur" ihtarında bulundu. Ekiplerin ihtarına uymayan çocuk sürücü, izini kaybettirmek için ara sokaklara girerek kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin takibi sonucu söz konusu araç, Kirişçi Mahallesi 50. Sokak üzerinde park edilmiş halde bulundu.

Yapılan incelemede, aracı kullanan kişinin 13 yaşındaki E.U. isimli çocuk olduğu ve otomobili annesinden habersiz aldığı belirlendi. Küçük yaştaki sürücünün annesine, ehliyetsiz araç kullandırmaktan 40 bin lira para cezası kesilirken, otomobil ise 2 ay süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi. Aracın çekilmesi sırasında anne, oğluna sitem ederken; daha önce de benzer trafik ihlalleri nedeniyle işlem yapıldığı öğrenilen E.U., kendisini görüntüleyen gazetecilere "Yakında geri dönecek" diye seslendi.

