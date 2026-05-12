Yapılan incelemede, aracı kullanan kişinin 13 yaşındaki E.U. isimli çocuk olduğu ve otomobili annesinden habersiz aldığı belirlendi. Küçük yaştaki sürücünün annesine, ehliyetsiz araç kullandırmaktan 40 bin lira para cezası kesilirken, otomobil ise 2 ay süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi. Aracın çekilmesi sırasında anne, oğluna sitem ederken; daha önce de benzer trafik ihlalleri nedeniyle işlem yapıldığı öğrenilen E.U., kendisini görüntüleyen gazetecilere "Yakında geri dönecek" diye seslendi.