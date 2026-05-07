Tüneldeki düğün kutlaması pahalıya patladı: 7 araca 1 milyon 260 bin TL ceza

09:43 7/05/2026, Perşembe
IHA
Plakası tespit edilen diğer 3 araçla ilgili çalışmalar sürüyor
Gaziantep’te tünelde kutlama yapan düğün konvoyundaki 7 araca toplam 1 milyon 260 bin TL para cezası uygulanarak, araçlar 120 gün trafikten men edildi. Araçların sürücülerinin ehliyetlerine de 120 gün el konuldu.

Olay, Şahinbey ilçesi 100. Yıl Tünelleri’nde meydana geldi. İddiaya göre, düğün konvoyundaki 7 araç, tünel içerisinde yolu trafiğe kapatarak kutlama yaptı.

O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması sonrası olayı ihbar kabul eden Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar neticesinde plakası tespit edilen 7 araca
"tünel içerisinde diğer araçların geçişini zorlaştıracak şekilde konvoy yapmak"
kuralını ihlalden ayrı ayrı 180 bin TL olmak üzere toplamda 1 milyon 260 bin TL para cezası uygulandı.

Söz konusu araçlar 120 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücülerin ehliyetlerine de 120 gün süreyle el konuldu.

Plakası tespit edilen diğer 3 araçla ilgili çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.


