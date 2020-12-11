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ANKARA

Şule Çet davasında bilirkişi olan profesör, evinde ölü bulundu

Ankara'da, üniversite öğrencisi Şule Çet'in (23) ölümüyle ilgili davada bilirkişi olarak yer alan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. Mustafa Ender Taner (49), evinde tavana iple asılı halde ölü bulundu. Taner'in cesedi, yapılan incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Taner'in kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi ile belirlenecek.

Haber Merkezi DHA
Şule Çet davasında bilirkişi Prof. Dr. Mustafa Ender Taner evinde ölü bulundu.
Şule Çet davasında bilirkişi Prof. Dr. Mustafa Ender Taner evinde ölü bulundu.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ender Taner, Çankaya ilçesindeki evinde tavana iple asılı bulundu. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Taner'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis, evde inceleme yaptı. Taner'in, bir süredir psikolojik tedavi gördüğü ve ilaç kullandığı ileri sürüldü. İntihar ettiği tahmin edilen Taner'in cesedi, yapılan incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Taner'in kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi ile belirlenecek.

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'ŞULE ÇET İNTİHAR ETMEDİ' RAPORU

Prof. Dr. Mustafa Ender Taner, Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in 29 Mayıs 2018 tarihinde lüks plazanın 20'nci katından düşerek ölmesiyle ilgili davada bilirkişi olarak yer almıştı. İntihar ettiği ileri sürülen Şule Çet'in ölümüyle ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda genç kızın intihar edebileceğine dair dosyada herhangi bir bilgi ve gözlemin bulunmadığı belirtildi.

DHA
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. Mustafa Ender Taner (49), evinde tavana iple asılı halde ölü bulundu.

Söz konusu raporda, Prof. Dr. Taner'in dışında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı'nda iki profesörün daha imzası bulunuyor.

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SANIKLARA HAPİS

Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava geçen 4 Aralık'ta sonuçlandı. Şule Çet'in ölümüyle ilgili tutuklu yargılanan sanıklardan Çağatay Aksu'ya (34) 'bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla cinayet' suçundan müebbet, 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 12 yıl 6 ay, Berk Akand'a da (33) 'cinayete yardım'dan 12 yıl 6 ay, 'tecavüze yardım'dan 5 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

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MUSTAFA ENDER TANER KİM?

Prof. Dr. Mustafa Ender Taner, 1988- 1994 Hacettepe İngilizce Tıp Fakültesi, 1996- 2001 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimi aldı. 2008- 2013 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı'nda Doç. Dr., 2013'ten sonra Prof. Dr. olarak görev yaptı.

Taner, Temmuz 2014- Nisan 2016 arasında Gazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma merkezinde başhekim yardımcısı, Nisan 2016- Ağustos 2017 arasında başhekimlik, 2014- 2017 yılları arasında Yükseköğretim Kurulu Etik Komisyonu üyeliği görevlerinde de bulundu.

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