Süleyman Soylu: 41 DEAŞ'lı daha teslim alındı

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Erdoğan-Pence görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Pence'in başkanlık ettiği heyetler arası görüşme sona erdi. Erdoğan ve Pence'in görüşmesi 1 saat 40 dakika heyetlerarası görüşme ise 2 saat 40 dakika sürdü.