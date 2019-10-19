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POLİTİKA

Süleyman Soylu: 41 DEAŞ'lı daha teslim alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde YPG'nin serbest bıraktığı 41 DEAŞ'lının daha teslim alındığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Barış Pınarı Harekatı'na verilen 5 günlük ara devam ederken bu sabah itibariyle 41 DEAŞ'lı teröristin daha teslim alındığını duyurdu.

İşte Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

  • Bu sabah 41 DEAŞ'lı daha teslim alındı.

Kanun çok açık. Teröre bulaşmış, destek sağlayan, milletin vergilerinin terör örgütlerine aktaran belediyelerin yasal olarak yeri yok. Teröre hiçbirimizin sabrı yok! 40 yıldır terörle mücadele ediyoruz.

Bizden sonraki nesillere, terörü miras bırakmayalım. Kaset tekrar başa sarılmasın.

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