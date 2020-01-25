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ELAZİĞ

Süleyman Soylu: Seferber olmuş durumdayız, yaraları saracağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Elazığ'daki incelemelerinin ardından Malatya'nın Doğanyol ilçesine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte geldi. Depremde hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret ederek, başsağlığı dileyen Süleyman Soylu "Tüm imkanlarımızla seferber olmuş durumdayız. İlk dakikadan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları açık ve nettir. İnşallah yaralarımızı el birliğiyle saracağız ve burada karşı karşıya kalınan durumları el birliğiyle gidereceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Süleyman Soylu
Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'daki depremle ilgili, "Tüm imkanlarımızla seferber olmuş durumdayız. İlk dakikadan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları açık ve nettir. İnşallah yaralarımızı el birliğiyle saracağız ve burada karşı karşıya kalınan durumları el birliğiyle gidereceğiz." dedi.

Elazığ'da enkaz altında kalan bir araç

3 Bakan incelemelerde bulundu

Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'daki incelemelerinin ardından Malatya'nın Doğanyol ilçesine geldi.

Başsağlığı dilediler

Burada Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya milletvekilleri Öznur Çalık, Hakan Kahtalı, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, tarafından karşılanan bakanlar, depremde hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret ederek, başsağlığı diledi.

Üç bakan daha sonra depremde hasar gören İlçe Emniyet Amirliği binasını inceledi.

Ardından depremde büyük hasar gören Gökçe Mahallesi'ne geçen bakanlar, depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti ve yıkılan evlerde incelemelerde bulundu.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Doğanyollulara geçmiş olsun diledi.

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1 kişi kalp masajıyla hayata döndü

Soylu, daha önce Malatya'da 5 kişinin hayatını kaybettiğinin söylendiğini hatırlatarak, bir kişinin hastanede yapılan kalp masajıyla hayata döndürüldüğünü aktardı.

Malatya'da deprem sonrası yıkılan bir ev.

Doğanyol'da enkaz altında kalan hiç kimse yok

  • Soylu, kentte 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, bir kişinin de ağır yaralı olduğunu aktararak, şöyle devam etti:
  • "Genellikle köylerdeki kerpiç evler, metruk evler yıkılmış durumda, öyle gözüküyor. İnşallah tüm tespitleri yapıp elimizden geleni ortaya koymaya çalışacağız. Tekrar geçmiş olsun diyoruz. Başsağlığı diliyoruz. Elazığ'da hala enkazın altındaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Biraz önce bir haber aldık bir vatandaşımız canlı olarak çıkarıldı. İnşallah bu çalışmalardan ümitli haberleri alabilmek mümkün olacaktır. Hem çalışıyoruz hem de dua ediyoruz. Tekrar geçmiş olsun dileklerimizi, başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Şu an Malatya'da Doğanyol'da enkaz altında kalan hiç kimse yok. Köylerin taramaları gerçekleşti. Şu anda ne enkaz altında ne de bu verdiğim rakamın ötesinde bilgi ve değerlendirme söz konusu."

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Hizmetlerimizi yerine getireceğiz

Çadır kurma işlemlerinin devam ettiğini dile getiren Soylu, "Burada öğretmenevine de uğradık. Vatandaşlarımız burada öğretmenevinin salonundalar. Odalara geçecekler ve buradaki tespitler yapıldıktan sonra oradaki iaşeleri ve gerekli hizmetleri yerine getirilecek. Kış ayındayız, hiç kimse soğukta kalmadan hizmetlerimizi yerine getireceğiz." diye konuştu.

Amacımız vatandaşlarımızı dışarıda bırakmamak

Elazığ'daki çalışmalara ilişkin Soylu, "Güzel sonuçlar bekliyoruz. Tüm arama kurtarma ekiplerimiz çalışıyor. Buralara çadır sevkiyatımız devam ediyor. Kış ve soğuk, onun için amacımız vatandaşlarımızı bu soğukta dışarıda bırakmamak. Bunun için çaba sarf ediyoruz." dedi.

Tüm imkanları seferber etmiş durumdayız

  • Soylu, herkese geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Tüm imkanlarımızla seferber olmuş durumdayız. İlk dakikadan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları açık ve nettir. İnşallah yaralarımızı el birliğiyle saracağız ve burada karşı karşıya kalınan durumları el birliğiyle gidereceğiz. Tekrar geçmiş olsun diliyorum."

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