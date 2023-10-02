Sultanbeyli 7. Kitap Fuarı kitapseverlerin yoğun katılımıyla başladı

Sultanbeyli’de 2023-2024 Kültür-Sanat Sezonu Kitap Fuarı ile başladı. “Kitapların dünyası seni çağırıyor” temasıyla bu yıl 7.si düzenlenen fuarın onur konuğu Kültür ve Turizm Bakanlarından Prof. Dr. Nabi Avcı oldu. 9 gün sürecek fuar, söyleşi ve imza etkinlikleriyle değerli isimlere ev sahipliği yapacak. Kitapseverler, Onur Konuğu Prof. Dr. Nabi Avcı’nın katılımlarıyla 30 Eylül’de gerçekleşen açılış programına yoğun ilgi gösterdi. Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, Ak Parti İstanbul Milletvekilleri Prof. Dr. Hulki Cevizoğlu ve Hasan Turan, Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, YAYFED Başkanı Münir Üstün, Yazar Prof. Dr. İsmail Kara, Mete Yarar ve Türker Akıncı da

açılış programında yer aldı.





Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “2023-2024 kültür sanat sezonumuzun açılışını, 7.sini düzenlemiş olduğumuz Sultanbeyli Kitap Fuarı’mız ile gerçekleştiriyoruz. İlçemize yakışır bir kültür ikliminin bizlerle olmasını temenni ediyorum. En büyük vasfı fetihler yapmak, devletler kurmak olan ecdadımızın, kalem kılıçtan keskindir sözü okumaya ve yazmaya verdiği öneme işaret eder. Elbette böyle bir medeniyetin mensuplarının da kitap dostu olması kadar doğal bir durum yoktur. İstiyoruz ki, gençlerimiz, her daim öğrenci kalmayı başaran yetişkinlerimiz, araştırmacılarımız binlerce kitabın bulunduğu bu meydanda rafların arasında dolaşsın ilme en kolay şekilde ulaşım sağlasın. Ecdadımız havaya kalkan kılıcı, harf yazmak için kalkan bilekle desteklerken, tarihimizden aldığımız bu motivasyonla geleceğimizi kurgulamak, yeni eserleri genç nesillerimize ulaştırmak için de kitap fuarlarımızın önemli bir fırsat olduğuna inanıyorum. Bugünden başlayarak 8 Ekim’e kadar ülkemizin önde gelen 85 yayınevi ve 150 kıymetli yazarıyla sözü üstatlarına, kitaba ve kitapseverlere bırakıyoruz. Fuarımızda çok kıymetli isimler okurlarıyla buluşarak söyleşilerini gerçekleştirecekler. Onur konuğumuz Sayın Nabi Avcı Hocamız başta olmak üzere fuarımıza katılacak olan tüm münevverlerimize, yazarlarımıza, şairlerimize, edebiyatçılarımıza, yayınevlerimize, yayın birliğimize şükranlarımı sunuyorum. Kitapseverlere unutulmayacak bir dokuz gün dilerken, bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.





Fuara Onur Konuğu olarak katılan Kültür ve Turizm Bakanlarından Prof. Dr. Nabi Avcı yaptığı konuşmada, “Yeni kültür sanat sezonumuzun, fuarımızın hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Emeği geçen herkese başta başkanımız olmak üzere, ekibine, katılan yayıncı ve yazarlara, şairlere, çevirmenlere ve tabi fuarın asıl hedef kitlesi olan sevgili gençlere, öğrenci ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Sultanbeyli Belediyesi sizin için olduğu gibi benim için de hep kültürle, sanatla, araştırmayla, gençlerle birlikte mesai harcayan bir ekibi aklıma getiriyor. Katıldığım birçok etkinliği kültür sanatla ilgiliydi. Dolayısıyla Sultanbeyli deyince kitap, şiir, yazar, kültür, sanat, şiir festivali akla geliyor. Çok teşekkür ediyorum. Türkiye son 20 yılda birçok alanda sessiz bir devrim yaşıyor. Ama özellikle kültür sanat eğitim anlamında yerel yönetimlerin gerçekleştirdiği birbirinden kıymetli organizasyonlarıyla sonuçları inşallah yakın bir gelecekte alınacak olan bir sessiz devrim yaşıyor. Bunun için de bugün Sultanbeyli Belediyesi nezdinde bu alanda çalışan bütün yerel yöneticilerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi kesildi.





Birçok yayınevinin yer aldığı fuarın ilk gün konukları Prof. Dr. Nabi Avcı, Prof. Dr. İsmail Kara, Prof. Dr. Hulki Cevizoğlu, Mete Yarar ve Türker Akıncı oldu. Yazarlar okurlarıyla buluştu ve söyleşi gerçekleştirdi. Fuarla ilgili detaylı bilgiye www.sultanbeylikitapfuari.com adresinden erişilebiliyor.



