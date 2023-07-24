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Sultanbeyli Belediyesinden dijitalleşme ve geleceğin iş modelleri paneli

Sultanbeyli’deki esnafların işlerini dijitale taşımak için faaliyete başlayan Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Geliştirme Merkezi çalışmalarını hızla sürdürüyor. Bu kapsamda dönüşüm merkezinde “Dijitalleşme ve Geleceğin İş Modelleri: Fırsatları Keşfet” konulu panel düzenlendi.

12:16 . 24/07/2023 Pazartesi
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Konuyla ilgili alanında uzman isimler eğitim alan kursiyerlerle buluşturuluyor.

Konuyla ilgili alanında uzman isimler eğitim alan kursiyerlerle buluşturuluyor.

Sultanbeyli Belediyesi işini internete taşımak isteyen esnaflar için çalışmalarını hızlandırdı. İlçedeki 6 bin esnaf ziyaret edilerek dijital dönüşüm ve e-ticaretle ilgili bilgilendirme yapıldı. Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Geliştirme Merkezi bu konuda yaptığı çalışmalarla esnaflara eğitim veriyor, danışmanlık yapıyor. Diğer taraftan konuyla ilgili alanında uzman isimler eğitim alan kursiyerlerle buluşturuluyor.



Bu kapsamda Dijitalleşme ve Geleceğin İş Modelleri: Fırsatları Keşfet” konulu panel gerçekleştirildi. Panelin konuşmacıları ise Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Dijital Girişimcilik Derneği Başkanı Doç. Dr. Faik Tanrıkulu, Ziraat Teknoloji Genel Müdürü Oğuz Kaya, LC Waikiki Dijital Ürün Yönetim Müdürü Orhan Tanrıkulu ve MKK Proje Yönetim Ofisi Yöneticisi Salih Eroğlu oldu.

“Esnaflarımız için faaliyete geçirdik”


Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Geliştirme Merkezi hakkında bilgiler veren Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Merkezimizi esnaflarımızın işlerini internete taşıması için faaliyete geçirdik. Düzenlediğimiz eğitimlerle ve verdiğimiz danışmanlık hizmetiyle de bunu büyük ölçüde gerçekleştiriyoruz. Esnaflarımız buraya gelerek iş hacimlerini genişletiyor ve uzman ekibimizden bilgiler alıyor. Eğitimlere katılan ve merkezimizden yararlanan kursiyerlerimize, esnaflarımıza, girişimcilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından kursiyerlere aldıkları eğitim içeriklerini kapsayan bir yarışma düzenlendi. Yarışmanın ardından Belediye Başkanı Hüseyin Keskin eğitim alan kursiyerlere sertifikalarını verdi ve konuşmacılara hediyelerini takdim etti.


#Sultanbeyli
#Sultanbeyli Belediyesi
#Panel
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