Sultanbeyli'de kültürel yolculuk: 11'inci Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali başladı

'ın ev sahipliğinde düzenlenen açılış törenine; İstanbul Vali Yardımcısı Halil Avşar, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin, Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, Şair ve Yazarlar; Recep Garip, Süleyman Çelik, Meryem Kılıç, Muhammed Ali Köseoğlu, Muhammed Sinan Kökçü ve Serap Kadıoğlu katıldı. Yurt dışından ise Filistinli Şair-Yazar Ali Al Ameri, Kırım'dan Meryem Başkurt Sabaz ve Sırbistan'dan Nadija Rebronja yer aldı. Türkiye'den ve dünyadan birçok önemli şairin katılımıyla gerçekleşen festivalde, şiir severler kültürel bir yolculuğa çıktı.

'ın ev sahipliğinde düzenlenen açılış törenine; İstanbul Vali Yardımcısı Halil Avşar, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin, Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, Şair ve Yazarlar; Recep Garip, Süleyman Çelik, Meryem Kılıç, Muhammed Ali Köseoğlu, Muhammed Sinan Kökçü ve Serap Kadıoğlu katıldı. Yurt dışından ise Filistinli Şair-Yazar Ali Al Ameri, Kırım'dan Meryem Başkurt Sabaz ve Sırbistan'dan Nadija Rebronja yer aldı. Türkiye'den ve dünyadan birçok önemli şairin katılımıyla gerçekleşen festivalde, şiir severler kültürel bir yolculuğa çıktı.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, "Bugün büyük bir coşkuyla başladığımız İstanbulensis Şiir Festivali, aynı heyecanla devam ediyor. Bu yıl festivalimizi Aydos Kalesi'nde düzenlememizin özel bir anlamı var: Burası İstanbul'un ilk fethedilen kalesi ve aynı zamanda sevgiyle fethedilen bir yer. Şiir festivaline burada başlamamızın nedeni de tam olarak bu sembolik anlamdır. Bu seneki festivalin bir diğer önemli yönü ise Sultanbeyli genelinde tüm okullarda ilk kez şiir yarışmaları düzenlememiz oldu. Tam 300 öğrencimiz yarışmaya başvurarak kendi yazdıkları şiirleri bizlere ulaştırdı. Seçici kurulun değerlendirmesi sonucu belirlenen şiir sahiplerine, 23 Mayıs Cuma günü yapılacak kapanış programında ödüllerini takdim edeceğiz. Sultanbeyli; edebiyat, kültür, sanat ve spor alanlarında hızla gelişen, değişen ve dönüşen bir ilçe. Nüfusunun üçte birini gençlerin oluşturduğu bu ilçede; şiire, edebiyata ve kültüre ilgi duyan gençlerimizin yeteneklerini bu festival sayesinde gün yüzüne çıkarmış olduk" dedi.