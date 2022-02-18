Gündem Sultangazi Belediyesinden engelli vatandaşlara ücretsiz kitap dağıtımı
İSTANBUL

Sultangazi Belediyesi'nden engelli vatandaşlara ücretsiz kitap dağıtımı

Sultangazi Belediyesi tarafından Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (EKPSS) girecek engelli öğrencilere ücretsiz olarak kitap dağıtıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Sultangazi Belediyesinden engelli vatandaşlara ücretsiz kitap dağıtımı ​
60 engelli öğrenciye kitaplar, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun tarafından verildi.

Sultangazi Belediyesi tarafından Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (EKPSS) girecek engelli öğrencilere ücretsiz olarak kitap dağıtıldı.

Sultangazi Belediyesi Nikah Sarayı’nda gerçekleştirilen ücretsiz kitap dağıtım töreninde 60 engelli öğrenciye kitaplar, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun tarafından verildi.

Sultangazi Belediyesi aynı zamanda hem hafta içi, hem de hafta sonu 2 grup halinde olmak üzere Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na yönelik kurslarını da öğrencilere ücretsiz olarak veriyor. Başkan Dursun, “Sultangazi’de EKPSS’ye hazırlanan engelli kardeşlerimize yönelik bir faaliyet yürütüyoruz” dedi.

Sultangazi Belediyesi engelli vatandaşların yanında
GÜNDEM
Sultangazi Belediyesi engelli vatandaşların yanında

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