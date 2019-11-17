Gündem Sultangazide 5 ton hamsi dağıtıldı Sırada cağ kebabı ve çiğköfte var
İSTANBUL

Sultangazi’de 5 ton hamsi dağıtıldı: Sırada cağ kebabı ve çiğköfte var

Sultangazi’de düzenlenen Rizeliler Festivali’nde 5 ton hamsi dağıtıldı. Hamsi almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Bundan sonra cağ kebabı ve kadayıf dolması dağıtacağımız festivaller yapacağız. 1 Aralık’ta ise çiğköfte festivali ile etkinliklerimize devam edeceğiz. Bütün vatandaşlarımızı festivallerimize davet ediyoruz" dedi.

Haber Merkezi İHA
5 ton hamsi dağıtıldı.
5 ton hamsi dağıtıldı.

Sultangazi Belediyesi ve Sultangazi Rizeliler Derneği’nin düzenlediği Yöresel Ürünler ve Hamsi Festivali 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler meydanında düzenlendi. Festivale 7’den 70’e birçok Rizeli katılırken Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun da vatandaşlara hamsi dağıttı. 5 ton hamsinin dağıtıldığı festivale vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Balık ekmek pişirilen tezgahın başına geçen başkan Dursun, pişen balıkları vatandaşlara ikram etti. Balık ekmek almak isteyen vatandaşlar ise uzun kuyruklar oluşturdu. Festivalde ayrıca Rize’ye özel yöresel tereyeğı, peynir, tatlı ve birçok ürün vatandaşların beğenisine sunuldu.

İHA
Festivale vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.
5 ton hamsi dağıtıyoruz


Bütün vatandaşları festivale davet eden Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Sultangazi Rizeliler Derneği ile birlikte Rizeliler Festivali yapıyoruz. Burada Sultangazili hemşerilerimize 5 ton hamsi dağıtıyoruz. Artık hamsinin yeme zamanı, bol bol balık yemememiz gerekiyor. Burada her günümüz bir festival tadında geçiyor. Burada hemşerilerimizle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu gün burada Rizeliler festivali ile başladık. Ardından 5 ton hamsi dağıtıyoruz. Bundan sonra cağ kebabı ve kadayıf dolması dağıtarak festivaller yapacağız. 1 Aralıkta çiğköfte festivali ile etkinliklerimize devam edeceğiz. Bütün vatandaşlarımızı festivallerimize davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Burada yaklaşık 10 bin tane hamsimiz var


Hamsileri ızgarada yapan usta Adnan Paşalı, “Burada yaklaşık 10 bin tane hamsimiz var, bu hamsilerin kafalarını kendimize alıyoruz, çünkü kafamız daha iyi çalışsın diye. Hamsini kafasını yediğimiz zaman daha iyi çalışıyor kafamız. Rizelilere hamsi vermiyoruz çünkü onlar kendileri tutmasını bilir. Rizeliler bugün buradaki vatandaşlarımıza hizmet ediyor. Burada bütün arkadaşlarımız gönüllü çalışıyor” diye konuştu.

Andorra-Türkiye

Andorra-Türkiye

​A Millilerimiz, grubun son maçında Andorra'ya konuk oluyor.
İsrail yine yuva yıktı

İsrail yine yuva yıktı

​İşgal ordusunun saldırılarında 30 ev tamamen yıkıldı.
Askerlere cip çarptı:1 şehit, 1 yaralı

Askerlere cip çarptı:
1 şehit, 1 yaralı

​Bilecik'te uygulama noktasındaki askerle cip çarptı.
Devleti yönetmek <br>daha kolay

Devleti yönetmek
daha kolay

Kılıçdaroğlu, CHP'yi yönetemediğini itiraf etti.
İran'da ateş yayılıyor

İran'da ateş yayılıyor

Ülke genelinde 1080 noktada gösteri düzenlendi.
800 DEAŞ'lıyı serbest bıraktılar

800 DEAŞ'lıyı serbest bıraktılar

Terör örgütü ​PKK ve DEAŞ'ın kirli dayanışması.

Yıldız Kenter <br>hayatını kaybetti

Yıldız Kenter
hayatını kaybetti

​1981'de Devlet Sanatçısı unvanına layık görülmüştü.
Kıbrıs Rum tarafına sert kınama

Kıbrıs Rum tarafına sert kınama

​Dışişleri'nden KKTC bayrağının yakılmasına tepki.
MİT 18 sivili katleden teröristi paketledi

MİT 18 sivili katleden teröristi paketledi

​El Bab'da bombalı araç patlatan terörist yakalandı.

Eski haline dönmesi için yeni karar

Eski haline dönmesi için yeni karar

​Dipsiz Göl'e su takviyesi yapılmayacak.
Çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Çocuklarının gözü önünde öldürüldü

​Uzman çavuş ve eşinin katilinin kimliği şoke etti.
9 m2 dükkana<br>12 milyon lira bedel

9 m2 dükkana
12 milyon lira bedel

​Dünyanın en eski ve en büyük AVM'sinde yer alıyor.
Mehmet Avcı tutuklandı

Mehmet Avcı tutuklandı

Anıtkabir'de slogan atan gençlere iğrenç küfürler yağdırmıştı.
PKK/YPG'nin<br> kirli yüzü

PKK/YPG'nin
kirli yüzü

​Kilise, hastane ve okulları karargah ve mevzi yapmışlar.
30 milyon <br>euroluk teklif

30 milyon
euroluk teklif

Merih Demiral için kesenin ağzını açtılar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.