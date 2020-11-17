Sultangazi'de acı olay: Tramvay beklerken kalp krizi geçiren kişi öldü

Olay, Cebeci Mahallesi Cebeci tramvay durağında dün meydana geldi. Durakta tramvayın gelmesini bekleyen Mehmet Özcan Duyğun(50), kalp krizi geçirdi. Onu görenler hemen 112 Acil Servise haber verdi.

Duraktan bekleyen bir vatandaş sağlık görevlileri gelene kadar, yaşlı adama kalp masajı yaptı. O anlar ise amatör kameralara yansıdı.

DHA Sultangazi'de durakta tramvay bekleyen 50 yaşındaki Mehmet Özcan Duyğun kalp krizi geçirdi.

Gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları Duyğun'u ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Duyğun, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

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