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Gündem Sultangazide acı olay Tramvay beklerken kalp krizi geçiren kişi öldü
İSTANBUL

Sultangazi'de acı olay: Tramvay beklerken kalp krizi geçiren kişi öldü

Sultangazi'de durakta tramvay bekleyen 50 yaşındaki Mehmet Özcan Duyğun kalp krizi geçirdi. Duraktaki başka bir vatandaşın kalp masajı yaptığı Duyğun, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Haber Merkezi DHA
Durakta tramvay bekleyen bir kişi kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.
Durakta tramvay bekleyen bir kişi kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Olay, Cebeci Mahallesi Cebeci tramvay durağında dün meydana geldi. Durakta tramvayın gelmesini bekleyen Mehmet Özcan Duyğun(50), kalp krizi geçirdi. Onu görenler hemen 112 Acil Servise haber verdi.

Duraktan bekleyen bir vatandaş sağlık görevlileri gelene kadar, yaşlı adama kalp masajı yaptı. O anlar ise amatör kameralara yansıdı.

DHA
Sultangazi'de durakta tramvay bekleyen 50 yaşındaki Mehmet Özcan Duyğun kalp krizi geçirdi.

Gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları Duyğun'u ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Duyğun, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

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