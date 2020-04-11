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İSTANBUL

Sultangazi'de açık markete baskın: Müşteriler saklandı, market sahibi 'zorla içeri girdiler' dedi

Sultangazi'de açık markete baskın: Müşteriler saklandı, market sahibi 'zorla içeri girdiler' dedi

İçişleri Bakanlığı tarafından 31 ilde sokağa çıkma yasağı getirildi. Sokağa çıkma yasağı ile birlikte Sultangazi'de kurallara uymayan bir markete baskın düzenlendi. Polisi gören market sahibi kepenkleri kapattı. Polisin uyarıları üzerine kepenkleri açan market sahibi, içeride bulunan müşterilerin zorla içeri girdiğini söyledi.

Haber Merkezi DHA
Polis, market içinde saklanan müşterileri tek tek dışarı çıkarttı.
Polis, market içinde saklanan müşterileri tek tek dışarı çıkarttı.

Sokağa çıkma yasağı ile birlikte Sultangazi'de polis denetimlerini arttırdı.

İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan bir marketin açık olduğu ve satış yaptığını belirleyen ekipler, ilçe zabıtası ile birlikte markete baskın düzenledi. Polislerin geldiğini gören market sahibi Raif Baran, yarı açık olan marketin kepenklerini kapattı. Polisin uyarılarına rağmen kepenkleri açmamakta direnen market sahibi Baran, daha sonra kepenkleri açtı.

DHA
Sokağa çıkma yasağı ile birlikte Sultangazi'de kurallara uymayan bir markete baskın düzenlendi.

MÜŞTERİLER MARKETİN İÇİNDE SAKLANDI

  • İçeri giren ekipler, marketin içinde saklanan 7 müşteriyi tek tek tespit ederek dışarı çıkardı. Market sahibi Raif Baran, temizlik yaptıklarını içeride bulunan kişilerin zorla içeri girdiğini söyledi.

Alışveriş yapan bir kadın müşteri ise marketin açık olduğunu belirterek, alışveriş yapmak için içeri girdiğini söyledi.

DHA
Market sahibi temizlik yaptıklarını içeride bulunan kişilerin zorla içeri girdiğini söyledi.

3 BİN 150 TL PARA CEZASI

Sokağa çıkma yasağı kararını ihlal eden market sahibi ve alışveriş yapan 7 kişiye 3 bin 150 TL para cezası kesildi.

DHA
Açık olan bir lahmacun ve pide salonuna da ceza kesildi.

LAHMACUN VE PİDE SALONU SAHİBİNE PARA CEZASI

Ekipler ayrıca Sultançiftliği Mahallesi'nde açık olan bir lahmacun ve pide salonuna da kuralları ihlal ettiği için, iş yeri sahibine 3 bin 150 TL idari para cezası kesti.

Adana’da sokağa çıkma yasağının ilk cezası kesildi
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Getirilen yasaklar kapsamında işi olmadığı halde sokağa çıkanlara polis tarafından uygulama yapılmaya başlandı.
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Adana’da da polis ekipleri Turhan Cemal Beriker Bulvarı üzerinde araçları tek tek durdurup sürücülerini inceledi.
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Yapılan uygulamada kurallara uymayıp evinden mal almaya giden M.E.T adlı esnafa, 392 Türk Lirası para cezası kesildi.
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Polisin gün boyu uygulamalarının devam edeceği öğrenildi.
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Adana’da sokağa çıkma yasağının ilk cezası kesildi
Adana’da sokağa çıkma yasağının ilk cezası kesildi
Adana'da arabasıyla sokağa çıkıp mal almaya giden bir esnafa sokağa çıktığı için 392 Türk Lirası para cezası kesildi.

İstanbul'da fırınlar dağıtım için hazır: Ekmek üretimine başladı
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İçişleri Bakanlığınca 2 gün süreyle il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından akşam saatlerinde İstanbul'da özellikle fırınlarda yoğunluk yaşanmıştı.
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Gece başlayan sokağa çıkma yasağı ile bu yoğunluk sona ermişti.
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Dağıtımının evlere yapılacağı öğrenilen ekmek için fırıncılar üretime başladı.
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Beyoğlu ve Fatih'te pişirilen ekmekler dağıtım için hazırlandı.
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İstanbul'da fırınlar ekmek üretimine başladı
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İstanbul'da fırınlar ekmek üretimine başladı
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İstanbul'da fırınlar ekmek üretimine başladı
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İstanbul'da fırınlar ekmek üretimine başladı
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İstanbul'da fırınlar ekmek üretimine başladı
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İstanbul'da fırınlar ekmek üretimine başladı
İstanbul'da fırınlar dağıtım için hazır: Ekmek üretimine başladı
İstanbul'da fırınlar ekmek üretimine başladı. Beyoğlu ve Fatih'te pişirilen ekmekler dağıtım için hazırlandı.


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