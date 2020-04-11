Sultangazi'de açık markete baskın: Müşteriler saklandı, market sahibi 'zorla içeri girdiler' dedi

Sokağa çıkma yasağı ile birlikte Sultangazi'de polis denetimlerini arttırdı.

İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan bir marketin açık olduğu ve satış yaptığını belirleyen ekipler, ilçe zabıtası ile birlikte markete baskın düzenledi. Polislerin geldiğini gören market sahibi Raif Baran, yarı açık olan marketin kepenklerini kapattı. Polisin uyarılarına rağmen kepenkleri açmamakta direnen market sahibi Baran, daha sonra kepenkleri açtı.

DHA Sokağa çıkma yasağı ile birlikte Sultangazi'de kurallara uymayan bir markete baskın düzenlendi.

MÜŞTERİLER MARKETİN İÇİNDE SAKLANDI

İçeri giren ekipler, marketin içinde saklanan 7 müşteriyi tek tek tespit ederek dışarı çıkardı. Market sahibi Raif Baran, temizlik yaptıklarını içeride bulunan kişilerin zorla içeri girdiğini söyledi.

Alışveriş yapan bir kadın müşteri ise marketin açık olduğunu belirterek, alışveriş yapmak için içeri girdiğini söyledi.

DHA Market sahibi temizlik yaptıklarını içeride bulunan kişilerin zorla içeri girdiğini söyledi.

3 BİN 150 TL PARA CEZASI

Sokağa çıkma yasağı kararını ihlal eden market sahibi ve alışveriş yapan 7 kişiye 3 bin 150 TL para cezası kesildi.

DHA Açık olan bir lahmacun ve pide salonuna da ceza kesildi.

LAHMACUN VE PİDE SALONU SAHİBİNE PARA CEZASI

Ekipler ayrıca Sultançiftliği Mahallesi'nde açık olan bir lahmacun ve pide salonuna da kuralları ihlal ettiği için, iş yeri sahibine 3 bin 150 TL idari para cezası kesti.

FOTOĞRAF 5 Getirilen yasaklar kapsamında işi olmadığı halde sokağa çıkanlara polis tarafından uygulama yapılmaya başlandı. Adana’da da polis ekipleri Turhan Cemal Beriker Bulvarı üzerinde araçları tek tek durdurup sürücülerini inceledi. Yapılan uygulamada kurallara uymayıp evinden mal almaya giden M.E.T adlı esnafa, 392 Türk Lirası para cezası kesildi. Polisin gün boyu uygulamalarının devam edeceği öğrenildi. Adana’da sokağa çıkma yasağının ilk cezası kesildi Adana’da sokağa çıkma yasağının ilk cezası kesildi Adana'da arabasıyla sokağa çıkıp mal almaya giden bir esnafa sokağa çıktığı için 392 Türk Lirası para cezası kesildi.

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