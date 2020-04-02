Gündem Sultangazide ayakta yolcu taşıyan minibüsten sağlık görevlileri de çıktı
İSTANBUL

İstanbul Sultangazi'de ayakta yolcu taşıyan minibüsten sağlık görevlileri de çıktı

Sultangazi'de ayakta yolcu taşıyan minibüsten sağlık görevlileri de çıktı

İstanbul'da Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe girişinde şehir içi çalışan toplu taşıma araçlarına denetim yaptı. Uyarılara rağmen yüzde 50 kapasite kuralına uymayan, ayakta yolcu alan minibüsçülere ceza yağarken, ayakta yolcu alan bir minibüste 2 sağlık görevlisinin bulunması dikkat çekti.

Haber Merkezi DHA
Ayakta yolcu taşıyan sürücülere, 3 bin 180 TL idari para cezası uygulandı.
Ayakta yolcu taşıyan sürücülere, 3 bin 180 TL idari para cezası uygulandı.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri dün akşam saatlerinde minibüslere, otobüslere ve servis araçlarına yönelik denetim yaptı. Yunus ekiplerinin de destek verdiği denetimlerde toplu taşımada yarı kapasite kuralına uymayan, ayakta yolcu taşıyan sürücülere, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesine göre 3 bin 180 TL idari para cezası uygulandı. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genelgeye uyan sürücü ve yolculara da teşekkür etti.


DHA
Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri dün akşam saatlerinde minibüslere, otobüslere ve servis araçlarına yönelik denetim yaptı.

"Arıza yapan minibüsteki yolcuları aldım"

Ayakta fazla yolcu taşınan minibüslerde bulunan yolcular, aşağı indirildi. Ekipler tarafından kurallara uymaları yönünde uyarıda bulunuldu. Bir minibüs sürücüsü, bir başka minibüsün arıza yaptığını belirterek, minibüste bulunan yolcuları kendi minibüsüne aldığını söyledi.

DHA
Ayakta yolcu taşıyan sürücülere, 3 bin 180 TL idari para cezası uygulandı.


"Durumun vahametini siz bizden daha iyi biliyorsunuz"

Bir başka minibüste ayakta yolculuk yapanların arasında iki sağlık görevlisinin bulunması dikkat çekti. Minibüste bulunan yolcular aşağı indirildi. Aralarında iki sağlık görevlisinin bulunduğu yolcular alınan tedbirler ve kurallara uyulması yönünde uyarıldı.

Zorlu bir süreçten geçildiğini belirten ekipler, kurallara uymayanları 155 polis imdat hattına ihbar etmelerini istedi.

Polis, yolcular arasında bulunan ve hemşire olduğu öğrenilen kadın yolcuya, "Durumun ne kadar vahim olduğunu siz bizlerden daha iyi biliyorsunuz. Lütfen kurallara uyalım, uymayanları uyaralım" dedi.

Şoke eden görüntü: Salgına rağmen minibüsler balık istifi
GÜNDEM
Şoke eden görüntü: Salgına rağmen minibüsler balık istifi

Bursa'da güneşi gören aracıyla sokağa çıktı
GÜNDEM
Bursa'da güneşi gören aracıyla sokağa çıktı
Abone Ol Google News
Benzine yeni indirim

Benzine yeni indirim

​Bu gece yarısı pompa fiyatlarına yansıyacak.
Dünyayı korkutan ağır bilanço

Dünyayı korkutan ağır bilanço

Hayatını kaybeden kişi sayısı 47 bin 256'ya yükseldi.
Testlerdeyeni dönem

Testlerde
yeni dönem

Salgını farkında olmadan atlatanlar belli olacak.
Hiçbir vakada <br>görülmemişti

Hiçbir vakada
görülmemişti

Virüse yakalanmıştı, ürküten detay ortaya çıktı.
Uçak<br>fiyatını geçti!

Uçak
fiyatını geçti!

Otobüste bilet fiyatları 3 katına kadar çıktı.
İlk koronavirüs cinayeti

İlk koronavirüs cinayeti

'Hastalık bulaştırdı' deyip sevgilisini öldürdü
Konya Büyükşehir'den tam destek

Konya Büyükşehir'den tam destek

​Konyalı vatandaşların mağdur olmamasını sağlayacağız
Büyük sağlık riski oluşturabilir

Büyük sağlık riski oluşturabilir

Koronavirüs sonrası satışları patlayan ürün için uyarı.
100 bin ceset torbası talep ettiler

100 bin ceset torbası talep ettiler

​ABD'de dünyayı sarsan koronavirüs iddiası.
Yarı fiyatına<br>yerlisini ürettiler

Yarı fiyatına
yerlisini ürettiler

​Meslek lisesinden koronavirüse karşı mücadelede büyük başarı.
Her saat başı<br>katlanarak artıyor

Her saat başı
katlanarak artıyor

Kampanyaya gelen destek 500 milyon TL'yi aştı.
Metruk binada yakalandılar

Metruk binada yakalandılar

​Koronavirüs bile durduramadı her yerden çıkıyorlar.
En fazla can alan<br>3. hastalık oldu

En fazla can alan
3. hastalık oldu

20 Mart'tan sonra koronadan ölenlerin seyri değişti.
Süre uzatımı ya da fesih yapılacak

Süre uzatımı ya da fesih yapılacak

Kamu ihalesi alan şirketlere koronavirüs kolaylığı.
Sağanak <br>ve fırtına geliyor

Sağanak
ve fırtına geliyor

​Meteoroloji'den son dakika hava tahmini uyarısı.
İsrail siyasetinde koronavirüs!

İsrail siyasetinde koronavirüs!

​İsrail Sağlık Bakanı Yaakov Litzman ve eşi koronavirüse yakalandı.
Kendi<br>kurallarını koydular

Kendi
kurallarını koydular

Üç kişi yan yana yürüyemez, aynı arabaya binemez.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.