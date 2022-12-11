Gündem Sultangazide çatı uçtu 3 otomobil zarar gördü
İSTANBUL

Sultangazi'de çatı uçtu 3 otomobil zarar gördü

İstanbul Sultangazi'de şiddetli rüzgar nedeniyle uçan çatı, park halindeki 3 otomobile zarar verdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Sultangazide çatı uçtu 3 otomobil zarar gördü
Şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısından demir tente parçaları düştü.

Uğur Mumcu Mahallesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısından demir tente parçaları düştü. Cadde üzerinde park halindeki 3 otomobil üzerine devrilen çatı, otomobillerde hasar oluşturdu. Çatı uçtuğu sırada caddede kimsenin olmadığı öğrenildi.

DHA

"BİZ ÇOK KORKTUK DEPREM OLDU SANDIK"

Cadde üzerinde esnaf olan Saliha Öğretmen, "Ben zaten iş yerindeydim bir sesler geldi. Bir baktık çatı komple araçların üzerinde. İnsanlar toplandı yüksek bir ses geldi, biz çok korktuk. Deprem olduğunu sandık. Çatıdan düşen parça araçların üzerine düştü. Hiç kimse caddede yoktu. Allah'tan kimse yoktu yoksa insanlar girmişti. Biz de korktuk rüzgar çok şiddetli esiyordu." dedi.

DHA

Damadının otomobili zarar gören Cevdet Çakır, "Benim damadımın arabası çatı uçtu. Nasıl oldu bilmiyorum ben şimdi geldim. Ön cam komple ezilmiş hasar var." diye konuştu.

DHA
DHA
Kayalıkların dibinde görüldü

Kayalıkların dibinde görüldü

Böylesine ilk kez rastlandı: Marmara'da ilginç görüntü.
Taleplere yetişemiyorlar

Taleplere yetişemiyorlar

Doğada kendiliğinden yetişiyor.
Osman Nuri Kabaktepe CHPli İBB yönetimini eleştirdi: Guguk kuşu siyaseti yapıyorlar

Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme.
Asansörde<br>kabus anları

Asansörde
kabus anları

​Boğazına bıçak dayayıp taciz etmeye çalıştı.

​Kale direğinin altında kalarak hayatını kaybetmişti.

Neresi olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız.

Sahilin her yerini kapladı.

Daha üst seviyeye taşınacak.

Türk hekimden çığır açacak buluş.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.