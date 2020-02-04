Gündem Sultangazide düğünde takı kavgası caddeye taştı Gelin ve damat olanı şaşkınlıkla izledi
İSTANBUL

Sultangazi'de düğünde takı kavgası caddeye taştı: Gelin ve damat olanı şaşkınlıkla izledi

Sultangazi'de, düğün salonunda erkek ve kız tarafı arasında takı nedeniyle çıktığı iddia edilen kavga caddeye taştı. Gelin ve damadın olan biteni şaşkınlıkla izlediği kavgada polisler iki tarafı güçlükle ayırdı.

Haber Merkezi DHA
Sultangazi'de düğünde takı kavgası caddeye taştı.
Sultangazi'de düğünde takı kavgası caddeye taştı.

Olay, Pazar günü akşam saatlerinde, Uğur Mumcu Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki düğün salonunda meydana geldi.

İddiaya göre, düğün salonundaki düğünde takı merasiminin ardından kız tarafı ile erkek tarafı arasında takıların kimde kalacağı konusunda tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine iki taraf birbirine tekme, yumruk ve plastik sandalyelerle saldırdı.

Düğünde başlayan 'takı kavgası' caddeye taştı
OYNAT
Düğünde başlayan 'takı kavgası' caddeye taştı
Sultangazı'de, düğün salonunda erkek ve kız tarafı arasında takı nedeniyle çıktığı iddia edilen kavga caddeye taştı. Caddedeki hareketlilik kameralara yansıdı. Kavganın ardından gelin baba evine dönerken, damat da düğünde takılan para ve ziynet eşyalarını alıp kendi evine gittiği öğrenildi. Kavga eden her iki taraf da birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.


  • Gelin ve damadın olan biteni şaşkınlıkla izlediği kavga, salon dışına taştı. Dışarı çıkan iki tarafın kavgası burada da devam etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polisler, iki tarafı güçlükle ayırdı.

Kavganın ardından gelin baba evine dönerken, damat da düğünde takılan para ve ziynet eşyalarını alıp kendi evine gittiği öğrenildi. Kavga eden her iki taraf da birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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