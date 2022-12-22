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İSTANBUL

Sultangazi'de fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

İstanbul Sultangazi'de bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Haber Merkezi AA
Sultangazide fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
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Yayla Mahallesi Pirinçci köyü yolundaki bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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