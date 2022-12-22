Sultangazi'de fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Yayla Mahallesi Pirinçci köyü yolundaki bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Yayla Mahallesi Pirinçci köyü yolundaki bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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