Sultangazi'de fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Eyüpsultan'da araç filtresi üreten fabrikada büyük yangın

Eyüpsultan'da bir fabrikada çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



Yangın Pirinççi Mahallesi'nde bulunan araç filtresi üreten bir fabrikada çıktı. Yükselen dumanları görenler itfaiye haber verdi. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi fabrikaya yönlendirildi.

