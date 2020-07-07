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Gündem Sultangazide kapalı kasa kamyonette havasız kalan dört kurbanlık öldü, ikisi ise ölmek üzereyken kesildi
İSTANBUL

Sultangazi'de kapalı kasa kamyonette havasız kalan dört kurbanlık öldü, ikisi ise ölmek üzereyken kesildi

Sultangazi'de, Anadolu'dan kapalı kasa kamyonetlerle getirilen dört kurbanlık havasızlıktan öldü. Kurbanlıkların ikisi ise ölmek üzereyken sahipleri tarafından sokak ortasında kesildi.

Haber Merkezi DHA
Anadolu'dan Sultangazi'ye getirilen dört kurbanlık havasızlıktan öldü.
Anadolu'dan Sultangazi'ye getirilen dört kurbanlık havasızlıktan öldü.

Olay, önceki gün Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Çok sayıda kurbanlık dana, sahipleri tarafından Anadolu'dan kapalı kasa kamyonetler içerisinde taşındı.

Habibler Arnavutköy bağlantı yolunda hayvanların havasız kaldığını fark eden sahipleri, İsmetpaşa Mahallesi'nde bir sokağa girerek, kamyonetin kasasını açtı. Diğer bir kamyon ise yol üzerinde durdurularak, kasası açıldı. Kapalı kasa kamyonetlerde havasız kalan 4 kurbanlık büyükbaş ölürken, 2'si ise ölmek üzereyken orada kesildi.

DHA
Sultangazi'de, Anadolu'dan kapalı kasa kamyonetlerle getirilen dört kurbanlık havasızlıktan öldü.

Yaşananları anlatan bir mahalle sakini, "Bir tane kamyon geldi. Açtılar kapıları. Nereye gittiklerini biz de bilmiyoruz. Kestikleri hayvanları arabaya attılar, sonra geldiler diğerlerini aldılar gittiler" dedi.

DHA
Kurbanlıkların ikisi ise ölmek üzereyken sahipleri tarafından sokak ortasında kesildi.

Bir başka mahalle sakini ise, "2 tane kapalı kasa kamyon geldi. Bir tanesi sokağa geldi. Kapısını açtılar. 1 tane hayvan ölüyormuş. 'Bıçak yok mu?' diye bağırdılar. Onu hemen kestiler. Ondan sonra ikinciyi kestiler arabanın içinde. Diğer kamyonda yol üzerindeydi. Orada da 4 tane kestiler. Pek iyi olmadı o hayvanlara. Kestikten sonra götürdüler. Canlı hayvanları burada bıraktılar. Sonra gelip onları da götürdüler. Birkaç kere 'siz nereden geldiniz?' diye sorduk, söylemediler" diye konuştu.

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