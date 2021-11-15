Sümeyye Erdoğan'dan samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyareti

\"NİYE ÖLDÜRDÜM BİLMİYORUM\"<br><br>Genç kızın ailesi için kahrolduğunu söylerken gözyaşlarını tutamayan Ali Boz, \"Hakimin karşısında gülüyor. Hakim, diyor ki; 'Sen mi öldürdün?', 'Evet hatırlıyorum, ben öldürdüm. Ama niye öldürdüm bilmiyorum' diyor.

Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'un babası konuştu: Hakim karşısında gülüyordu

İstanbul Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'in kaldırımda yürüdüğü sırada kendisini hiç tanımayan Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla katledilmesi tüm Türkiye'de infiala neden oldu. Bir televizyon programına katılan katil Can Göktuğ Boz'un babası ilk kez açıklamalarda bulundu. Genç kızın ailesi için kahrolduğunu, oğlunun sineği bile incitmeyek bir adam olduğunu ifade eden baba Boz, "Hakimin karşısında gülüyor. Hakim diyor ki 'Sen mi öldürdün?', 'Evet, hatırlıyorum, ben öldürdüm. Ama niye öldürdüm bilmiyorum' diyor" diye konuştu.