Sümeyye Erdoğan'dan samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyareti

İstanbul Ataşehir'deki Barbaros Mahallesi'nde meydana gelen olayda Can Göktuğ Boz, iş için Ankara'dan gelen, tanımadığı mimar Başak Cengiz'e samuray kılıcıyla saldırdı. Ağır yaralanan Cengiz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Gözaltına alınan Can Göktuğ Boz tutuklanırken, Başak Cengiz'in cenazesi de Ankara'da gözyaşlarıyla toprağa verildi. Olayın ardından Başak Cengiz'in Ankara'da yaşayan ailesine taziye ziyaretleri sürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı, KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da beraberinde AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam ile Başak Cengiz'in annesi Beyhan ve babası Avni Cengiz'i ziyaret etti. Sümeyye Erdoğan Bayraktar, ziyarette acılı aileye taziyeleri iletti. Ziyaret, yaklaşık yarım saat sürdü.
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İstanbul Ataşehir'deki Barbaros Mahallesi'nde meydana gelen olayda Can Göktuğ Boz, iş için Ankara'dan gelen, tanımadığı mimar Başak Cengiz'e samuray kılıcıyla saldırdı. Ağır yaralanan Cengiz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Can Göktuğ Boz tutuklanırken, Başak Cengiz'in cenazesi de Ankara'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Başak Cengiz'in nişanlısı Mahir Mızrak, Can Göktuğ Boz'un akli dengesinin yerinde olmadığı iddialarına, sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Mızrak, Boz'un yakalandıktan sonra yüzünü gizlerken gazeteciler tarafından çekilen fotoğrafıyla birlikte paylaştığı mesajında, \"Samuray kılıcı ile cinayet işleyen, kendisine direnemeyeceğini düşündüğü için kadını hedef seçtiğini söyleyen, gazeteciler fotoğraf çekerken yüzünü gizlemeyi akıl eden birinin deli olduğuna inanmamızı bekleyemezsiniz\" dedi.
'ANNESİNİN YARGILANMASINI İSTİYORUM'<br>Mahir Mızrak, Can Göktuğ Boz’un avukat annesi Ayşe Nejla Yomralıoğlu'nun da yargılanmasını istediğini belirterek, \"Annesinin yargılanmasını istiyorum. Böyle bir cani yetiştirdiği için, yaptığı şeyi savunacak kadar vicdansız olduğu için\" yazdı.
Mahir Mızrak, nişanlısı Başak Cengiz ile çekilen fotoğraflarını da \"Nur yüzlü meleğim, bakmaya doyamadığım, dokunmaya kıyamadığım Allah'ıma emanetsin. Seni çok seviyorum, çok özledim. Allah'ım sabrını ver yarabbim çok zor çok\" mesajıyla paylaştı.
Mızrak, Cengiz'in 'melek kanadı' takılmış fotoğrafını da paylaşarak, \"Meleğim gitti meleğim. Mekanın cennet olsun nur yüzlüm\" dedi.
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak'ın nişanlısı Deli olduğuna inanmamızı bekleyemezsiniz
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak'ın nişanlısı: Deli olduğuna inanmamızı bekleyemezsiniz
İstanbul'da Can Göktuğ Boz (27) tarafından sokak ortasında samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in (28) nişanlısı Mahir Mızrak, Boz'un akli dengesinin yerinde olmadığı iddialarına tepki gösterdi. Mızrak, "Gazeteciler fotoğraf çekerken yüzünü gizlemeyi akıl eden birinin deli olduğuna inanmamızı bekleyemezsiniz" dedi.
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İstanbul Ataşehir'deki Barbaros Mahallesi'nde önceki gün meydana gelen olayda Can Göktuğ Boz, iş için Ankara'dan gelen, tanımadığı mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla saldırarak öldürdü.
Gözaltına alınan Can Göktuğ Boz tutuklanırken, Başak Cengiz'in cenazesi dün Ankara'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.
'KUZUMU BENDEN AYIRDILAR'<br><br>Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz, gözyaşları içinde, kızının yolda yürürken katledildiğini söyledi.<br><br>
Cengiz, \"Onu doğradılar. Sahipsiz yakaladılar. Yerlere serdiler. Düşmanı değildi. Kırdılar gülümü. Kuzumu benden ayırdılar.
\"ADALET İSTİYORUM\"<br><br>Namusuyla ekmek parası kazanmaya gitti. Düğün yapacaktı benim kızım. Onu paramparça ettiler. Ben herkesten adalet istiyorum.
Arkadan saldırmış hain. Aklı yokmuş, hastaymış. Aklın yoktu da nasıl arkadan saldırdın benim kızıma?
\"SUÇ SENİN AİLENDE\"<br><br>Asıl suç onun ailesinde; madem hastaysa çocuğunu hastaneye götür. Neden benim yavrumun kanlarını yere akıttı? Kurban etti benim yavrumu. Ben adalet istiyorum. Benim yavrum onun düşmanı değildi. Düşman bile böyle yapmaz, tuzak kurmaz\" diye konuştu.
'YAVRUM SENİN ADIN DA ONLARIN İÇİNE YAZILDI'<br><br>Samuray kılıcının satışı hakkında ise anne Cengiz, \"Amaç dışında kullanacak birine neden satılıyor? Niye canlar yanıyor? Günahsız yavrumu yerlere seriyor\" dedi.<br>Başak Cengiz'in, kadın cinayetlerini televizyonda izlediğinde ağladığını ve bir şey yapılması gerektiğini söylediğini anlatan Cengiz, \"Yavrum senin adın da onların içine yazıldı. Ben sadece ağlıyorum, bir şey yapamıyorum\" diye konuştu.
BABA CENGİZ: KILIÇLARIN SATIŞI YASAKLANMALI<br><br>Baba Avni Cengiz ise acılarının büyük olduğunu belirterek, \"Kızımızı 5 yıl okuttuk. İş bulamadı, bunalıma girdi. İş bulduktan sonra da böyle bir şey başımıza geldi. Kızımızı resmen katlettiler. O cani idam edilsin istiyoruz. Ayrıca akli dengesi yerinde değilse nasıl 2 üniversite bitirmiş? Nasıl o kılıçları alıyor veya kim ona aldırıyor? Kılıçların satışı yasaklanmalı\" dedi.<br><br>
BAŞAK'IN DAYISI: ANNESİ, SANIK SANDALYESİNDE OTURMALI<br><br>Başak Cengiz'in dayısı Ufuk Çağlayan ise Can Göktuğ Boz'un annesinin avukat olduğunu ve çocuğunun savunulmasını istediğini belirterek, \"Böyle bir şey olamaz. O kadının avukat sandalyesinde değil sanık sandalyesinde oturması lazım.<br><br>
Sen çocuğunun belasından uzak durmak için ayrı bir ev aç sonra sal dışarı, gitsin birisini öldürsün. Böyle bir şey var mı? Bizim çocuğumuzu kim geri verecek? Sen ona nasıl kıydın? Biz onun eline dokunamıyorduk, yüzüne bakamıyorduk, dokunmaya kıyamıyorduk; nasıl kıydın ona?
'Akli dengesi yerinde değil' deniyor. Siz nasıl anne, babasınız? 'Parasını veririm, kirada oturturum, bela benden uzak dursun; herhangi birini öldürürse de öldürsün'. Böyle bir mantık olabilir mi?\" diye konuştu.
YATAĞINA ÇİÇEK BIRAKILDI<br><br>Kederli ailesi, Yenimahalle’deki evlerinde Cengiz’in odasının kapılarını açtı.
Cengiz’in odasında yatağı, dolabı, komodini, askılığı ve kişisel eşyaları yer alırken, yatağının üzerine bir de çiçek bırakıldığı gözlendi.
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in annesinden yürek yakan feryat: Yavrumu kurban etti, asıl suç onun ailesinde
İstanbul Ataşehir'de hiç tanımadığı Can Göktuğ Boz (27) tarafından sokak ortasında samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz'in (28) annesi Beyhan Cengiz, "Kuzumu benden ayırdılar, adalet istiyorum. Asıl suç onun ailesinde; madem hastaysa çocuğunu hastaneye götür. Neden benim yavrumun kanlarını yere akıttı?" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Baba Avni Cengiz ise saldırganın akli dengesinin yerinde olmadığı iddiasıyla ilgili, "Akli dengesi yerinde değilse nasıl 2 üniversite bitirmiş? Nasıl o kılıçları alıyor veya kim ona aldırıyor? Kılıçların satışı yasaklanmalı" diye konuştu.
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Ataşehir Barbaros Mahallesi Karanfil Sokak'ta saat 19.00 sıralarında geçtiğimiz günlerde meydana gelen korkunç olayda, akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Göktuğ Boz, eğitimden çıktıktan sonra yolda yürüyen Mimar Başak Cengiz'i (28) yolda takip etti, ardından çantasından çıkardığı samuray kılıcıyla saldırarak katletti.
Saldırının ardından evinde gözaltına alınan Can Göktuğ Boz, \"tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme\" ve \"silahlı tehdit\" suçlarından tutuklanırken, saldırı anına ilişkin anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
Beyaz TV'ye konuşan katil Can Göktuğ Boz'un babası Ali Boz, oğlunu anlattı.
\"NİYE ÖLDÜRDÜM BİLMİYORUM\"<br><br>Genç kızın ailesi için kahrolduğunu söylerken gözyaşlarını tutamayan Ali Boz, \"Hakimin karşısında gülüyor. Hakim, diyor ki; 'Sen mi öldürdün?', 'Evet hatırlıyorum, ben öldürdüm. Ama niye öldürdüm bilmiyorum' diyor.
Karşı tarafa kahroluyorum. Gencecik kızcağız öldü. Cinnet geçiriyor ilk gördüğü kişiyi öldürüyor. Bunun açıklaması yok.
Akşamdan beri karşı tarafa ağlıyorum. Bu normal bir kadın cinayeti de değil.\" ifadelerini kullandı.
\"OĞLUMU SAVUNACAK DEĞİLİM\"<br><br>Baba Ali Boz, sözlerine şöyle devam etti:
\"Bir sürü hastane dolaştık. Son üç senedir gayet sakin. Bugüne kadar kimseyle ağız dalaşı yapmayan bir çocuktu.
Üç senedir yalnız yaşıyordu. Her gün ofise alıyordum, her akşam uğruyordum, yemek yerdik.
Ben oğlumu savunacak değilim. Kelepçe takıp da elimde gezdiremem ki.
Bıçakları, kılıçları çok severdi. İnternetten alıyordu, 'alma' diyordum. El bebek gül bebek yetiştirdik.\"
DUVARLARA YAZILAN YAZILARIN SIRRI ORTAYA ÇIKTI<br><br>Ali Boz, oğlunun evinde duvarlara; “Tuzak kur”, “2023 savaş”, “Haziran, Mayıs, Nisan”, “Spor yap” ,”Karnına bıçak sapla”, “Osman’ı öldür” gibi yazılar yazmasına açıklık getirdi.
Ali Boz, “Yazılan yazıların çoğunu asparagas yazmışlar. Unutkan olduğu için oralara yazı yazıyor. Açık öğretimle ilgili, sosyolojiyle ilgili, ‘babamı üzmeyeceğim’, ‘spora gideceğim’ gibi yazılar yazmış.
\"SİNEĞİ İNCİTMEYEN BİR ADAM\"<br><br>Patlamasın diye doğal gazı bile yakmıyor. Sineği incitmeyen bir adam” ifadelerini kullandı.
ANNESİ DE KONUŞMUŞTU<br><br>Zanlı Boz'un avukat annesi Ayşe Nejla Yomraloğlu, \"Kendisi 14 yaşından beri psikolojik tedavi görmektedir. Verilen ilaçları düzenli kullandıramadık. Son 2-3 senedir tedaviyi reddediyor ve benimle görüşmüyordu.
Sıkıntılarının arttığını, akıl sağlığının yerinde olmadığını ben de gözlemledim. Gözlem altına alınmasını ve tedavisinin yapılmasını talep ediyorum\" ifadelerini kullandı.
Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'un babası konuştu: Hakim karşısında gülüyordu
İstanbul Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'in kaldırımda yürüdüğü sırada kendisini hiç tanımayan Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla katledilmesi tüm Türkiye'de infiala neden oldu. Bir televizyon programına katılan katil Can Göktuğ Boz'un babası ilk kez açıklamalarda bulundu. Genç kızın ailesi için kahrolduğunu, oğlunun sineği bile incitmeyek bir adam olduğunu ifade eden baba Boz, "Hakimin karşısında gülüyor. Hakim diyor ki 'Sen mi öldürdün?', 'Evet, hatırlıyorum, ben öldürdüm. Ama niye öldürdüm bilmiyorum' diyor" diye konuştu.
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Mimar Başak Cengiz, kaldırımda yürüdüğü sırada tanımadığı Can Göktuğ Boz tarafından kılıçla vahşice katledildi.
Olayın ardından yakalanan katil zanlısının evinde 15 kılıç ve bıçak ele geçirildi.
Yapılan araştırmalarda, çok bilinen bir satış sitesinde 849 liraya satılan bir Samuray kılıcının altında, tek vuruşta birden fazla pet şişeyi ikiye böldüğü bir video yer alıyor.
Bir başka ilanda ise kılıcın her iki yüzünün de itina ile keskinleştirildiği yazılı. Yaşınıza ya da kim olduğunuza bakmaksızın kolayca satılan ürünler bunlar. Üstelik de uzmanlara göre bir tabancadan daha tehlikeli.
Mimar Başak Cengiz’in sokak ortasında kurban gittiği Cinayet de kolayca elde edilen bu tür silahların tehlikesini gözler önüne seriyor. Hürriyet'in haberine göre, üstelik katil Can Göktuğ Boz’un evinde neredeyse bir düzine daha kılıç ele geçirilmişken.
ASLINDA 1953’TEN BU YANA YASAK<br><br>6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun 1953 yılında hazırlanarak yürürlüğe konulmuş. <br><br>Kanunda, “Ateşli silahlarla mermilerinin ve bıçaklarla salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletlerin memlekete sokulması, yapılması, satılması, satın alınması, taşınması veya bulundurulması yasaktır” deniliyor. <br><br>
Kanun’a 1979 yılında yapılan değişiklikle silah isimleri tek tek sayılarak şu ekleme yapılıyor: <br><br>“Kama, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç, kasatura, süngü, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki benzeri aletlerin yapımı, satılması, satın alınması, taşınması ve bulundurulması yasaktır.”
‘VAHİM NİTELİKTE SİLAH’ DENİLİYOR<br><br>Avukat Oktay Keskin’e göre, kılıç ve benzeri bıçaklar vahim nitelikte silahlar. <br><br>Yargılamalarda çakıların bile vahim nitelikte silah sayıldığıyla ilgili onlarca karar olduğunu anlatan Oktay Keskin, kılıç satışını ise şöyle yorumluyor:
\"TEDBİR ALMAK ŞART\"<br><br>“6316 sayılı kanun açık. Bunların imalatı ve satışı yasak.
Ancak birçok vahim nitelikte bu ve benzeri silahlar internet üzerinden kolayca satılabiliyor. Yasanın etrafından dolanıp bunlar için hediyelik eşya diyorlar. Bu durumun önüne geçilmesi gerekiyor.
Oysa ki polisin yaptığı uygulamalarda üzerinizde çakı bile bulunsa bununla ilgili tutanak tutulur. Tedbir almak şart.”
CANİDEN KAN DONDURAN SÖZLER<br><br>Saldırgan ilk ifadesinde, kılıçlara merakı olduğunu, yıllar içinde 10'a yakın kılıç satın aldığını, birini öldürmeyi kafasına koyduğunu, erkekler direnebileceği için bir kadına yöneldiğini anlatmıştı.
AVUKAT ANNE OĞLUNU SAVUNDU: İLAÇLARINI KULLANDIRAMADIK <br><br>Şüpheli Boz'un avukat olan annesi de hakimlikte savunma yaptı. Anne Ayşe Nejla Yomraloğlu \"Ben şüphelinin aynı zamanda annesiyim. Kendisi 14 yaşından beri psikolojik tedavi görmektedir. Verilen ilaçları düzenli kullandıramadık. Son 2-3 senedir tedaviyi reddediyor ve benimle görüşmemektedir.
Sıkıntıların arttığını, akıl sağlığının yerinde olmadığını ben de gözlemledim. Bu sebeple gözlem altına alınmasını ve tedavisinin yapılmasını talep ediyorum\" ifadelerini kullanmıştı.
Başak Cengiz dün Ankara'da son yolculuğuna uğurlanmış, ailesinin ve sevenlerinin feryatları gözyaşlarına boğmuştu.
\"YAVRUMU DALINDAN KOPARDILAR\"<br><br>sinir krizi geçiren Beyhan Cengiz, kızının tabutuna sarılarak, 'Yavrumu dalından kopardılar, yavrum doğradılar, yavrumu bizden ayırdılar. Geri dönecektin, gelin olacaktın yavrum. Kuzum benim' diyerek feryat ederken baygınlık geçirdi.
O sırada Cengiz´in yanındakiler anneyi omuzlarına alarak cami dışına çıkardı.
Başak Cengiz'in nişanlısı Mahir Mızrak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, nişanlısını öldüren failin en ağır cezayı alması için konunun takipçisi olacaklarını söyledi.<br>
\"CENAZE ARABASIYLA GETİRDİM ONU\"<br><br>Bu gibi cinayetlerin bir an önce son bulmasını isteyen Mızrak, \"İdam getirsinler. Psikolojik sorunları varmış. Çıkıp birini öldürecekmiş.
İşte cenazede yürek yakan o anlar:
Her gün servise binen benim sevgilim o gün servise binmedi. Onu beklermiş.<br>Pazar günü işi bitiyordu onu alıp gelecektim.
Düğün hazırlıklarına başlayacaktık. 6 aydır nişanlıydık, 2 yıldır beraberdik. Görevi çıkmasaydı ve oraya gitmeseydi daha erken evlenecektik. Ancak cenaze arabasıyla getirdim onu\" ifadelerini kullandı.
Türkiye 'Başak Cengiz'e ağlıyor: Samuray kılıçlı cinayette kan donduran ayrıntı
Ankara'dan bir aylık eğitim için geldiği İstanbul Ataşehir'de, hiç tanımadığı bir adam tarafından sokak ortasında samuray kılıcıyla katledilen mimar Başak Cengiz'in ölümü tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Katil Can Göktuğ Boz'un evinde 15 kılıç ele geçirildi. Korkunç vahşetin ardından bu tür saldırı aletlerinin yasak olmasına rağmen 'hediyelik' adı altında satıldığı ortaya çıktı.
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İstanbul'da uğradığı kılıçlı saldırı sonucu yaşamını yitiren mimar Başak Cengiz'in (28) cenazesi, Ankara'da toprağa verildi.<br><br>
Cengiz için Yenimahalle'deki Yahyalar Merkez Camisi'nde kılınan namaza Başak Cengiz'in ailesi, nişanlısı, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.<br><br>
Namaz öncesi anne Beyhan Cengiz tabuta sarılarak kızı için ağıt yaktı. Baygınlık geçiren anneye cami bahçesinde ilk yardım uygulandı.<br><br>
Başak Cengiz'in nişanlısı Mahir Mızrak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, nişanlısını öldüren failin en ağır cezayı alması için konunun takipçisi olacaklarını söyledi.<br>
\"CENAZE ARABASIYLA GETİRDİM ONU\"<br><br>Bu gibi cinayetlerin bir an önce son bulmasını isteyen Mızrak, \"İdam getirsinler. Psikolojik sorunları varmış. Çıkıp birini öldürecekmiş. Her gün servise binen benim sevgilim o gün servise binmedi. Onu beklermiş.<br>Pazar günü işi bitiyordu onu alıp gelecektim. Düğün hazırlıklarına başlayacaktık. 6 aydır nişanlıydık, 2 yıldır beraberdik. Görevi çıkmasaydı ve oraya gitmeseydi daha erken evlenecektik. Ancak cenaze arabasıyla getirdim onu\" ifadelerini kullandı.
'GERİ DÖNECEKTİN, GELİN OLACAKTIN YAVRUM'<br><br><br>Bu arada sinir krizi geçiren Beyhan Cengiz, kızının tabutuna sarılarak, 'Yavrumu dalından kopardılar, yavrum doğradılar, yavrumu bizden ayırdılar. Geri dönecektin, gelin olacaktın yavrum. Kuzum benim' diyerek feryat ederken baygınlık geçirdi.<br>
O sırada Cengiz’in yanındakiler anneyi omuzlarına alarak cami dışına çıkardı. Beyhan Cengiz, gelen ambulansla hastaneye götürüldü.
Başak Cengiz’in cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.<br>
OLAY<br><br>İstanbul Ataşehir'de sokakta yürürken, 27 yaşındaki Can Göktuğ Boz'un kılıçla saldırdığı Başak Cengiz, kaldırıldığı hastanede dün hayatını kaybetmişti.
Ankara'da çalışan ve bir inşaat projesi için kısa süreliğine İstanbul'a giden mimar Başak Cengiz'i öldüren saldırgan ilk ifadesinde, kılıçlara merakı olduğunu, yıllar içinde 10'a yakın kılıç satın aldığını, birini öldürmeyi kafasına koyduğunu, erkekler direnebileceği için bir kadına yöneldiğini anlatmıştı.
Samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz gözyaşlarıyla uğurlandı: Acılı anne ve nişanlısından yürek burkan sözler
İstanbul Ataşehir'de sokak ortasında hiç tanımadığı Can Göktuğ Boz tarafından uğradığı kılıçlı saldırı sonucu yaşamını yitiren mimar Başak Cengiz'in (28) cenazesi, Ankara'da sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Cengiz'in nişanlısı Mahir Mızrak, "İdam getirsinler. Pazar günü alıp gelecektim ben onu ancak cenaze arabasıyla getirdim. Görevi İstanbul'a çıkmasa evlenecektik" dedi. Kızının tabutuna sarılan acılı anne de "Yavrumu dalından kopardılar, yavrum doğradılar, yavrumu bizden ayırdılar. Geri dönecektin, gelin olacaktın yavrum. Kuzum benim" diyerek feryat ederken baygınlık geçirdi.
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İstanbul Ataşehir'de, dün akşam saat 19.00 sıralarında lüks sitede tek başına yaşayan Can Göktuğ Boz, sokakta karşılaştığı Başak Cengiz'e (28) samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladı.
Saldırı sonrası, ağır yaralanan genç kadın kanlar içinde yere yığıldı.
Yaralı kadın, Ataşehir'de özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. <br><br>Cengiz, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan Can Göktuğ Boz, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. <br><br>
Burada ifadesi alınan saldırgan, adliyeye sevk edildi.
Cinayet zanlısı Can Göktuğ Boz'un yaşadığı sitedeki komşuları uzun süredir yaşadıklarını anlattı.
\"ÇOCUKLARA 'ÖLDÜRECEĞİM SİZİ' DEMİŞ\"<br><br>Can Göktuğ Boz'un yaşadığı sitede oturan bir kişi, \"Sürekli bağırıyordu gece gündüz bağırıyordu. Son günlerde bağırışları sıklaşmıştı. Küfür ediyordu, haykıra haykıra. Geçen gün kılıcı çocuklara göstermiş.Çocuklara kılıcı sallayarak 'Öldüreceğim sizi' demiş. Bu insanın hastanede olması gerekiyor neden burada?\" diye konuştu.
\"AKLIMIZA GELEN BAŞIMIZA GELDİ\" <br>-<br><br>Göktuğ Boz'un bir başka komşusu \"Ben geçen gördüm, korkutucu biriydi bu nasıl aramızda yaşıyor diye endişe ettim, çocuklar var bahçede oynayan. Ben onu görünce yönetimle konuşmam lazım dedim. Aklımıza gelen başımıza geldi. Evinde çok sayıda kesici alet varmış. Samuray kılıcı varmış bir sürü. Normal olmayan çok itici ve ürkütücü tavırları vardı\" dedi.
“EVİN İÇERİSİ MÜHİMMAT DOLUYMUŞ\"<br><br>Göktuğ Boz'un komşusu Bahar Akkanat \"Benim yan bloğumda oturuyordu. 6 ay boyunca bağırtı seslerini duyuyordum, bize ailesi yaşıyor denmişti. 3 ay önce polis çağırdım sesten rahatsız olup. Sabaha karşı küfürler edip duvarlara vuruyordu.
Benim çocuğum var, bu sitede neredeyse 300 tane çocuk var. Hepimizi kesebilirdi. Herkes onu şizofren ilaçlarını alıyor zarar vermez diye kabullenmişlerdi. Evinde samuray kılıcıyla oturuyormuş.
Yönetimdeki çalışan, evin içerisi mühimmat dolu diyor. Bir sürü kesici alet varmış. Arabanın arkasına saklanmış kadın da buradan geçerken saldırmış. Dizilerden ve filmlerden etkilendim birini öldürmem gerekiyordu demiş.\" şeklinde konuştu.
Başak Cengiz'in mimar ve nişanlı olduğu, bir aylık eğitim için Ankara'dan geldiği öğrenildi.
EVİNDE ANLAMSIZ, GARİP YAZILAR BULUNDU<br><br><br>Polis evde yaptığı incelemede kağıtlar üzerine yazılarak, duvar ve pencerelere bantlanmış bir çok yazı olduğunu gördü. Yazılardan bazılarında \"Karına bıçak sapla, Karına mermi at, Mermiden kaçarken çarpraz koş. Biraz arkana bak.\" \"Tartışma eden saldıran insanı öldür Göktuğ.\" \"İstanbul Anadolu bölgesinde ölen yok . Saldırınca saldır yarısı katil bıçak.\" gibi yazdığı öğrenildi.
ŞÜPHELİ İKİ ÜNİVERSİTE BİRDEN OKUYORMUŞ<br><br><br>Şüphelinin sorgusu Cinayet Büro Amirliği'nde yapıldı. Şüphelinin özel bir üniversitenin mühendislik bölümünde okuduğu, ayrıca Açık öğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümü'ne de kayıt yaptırdığı öğrenildi. Babası bir inşaat firmasında Mühendis koordinatör, annesi ise avukat olan şüphelinin Ataşehir'deki evinde yalnız yaşadığı belirlendi. Poliste oldukça sakin görülen şüphelinin verdiği 3 sayfalık ifadesinde işlediği cinayeti büyük bir soğukkanlılıkla anlattığı öğrenildi.<br>
\"EVDEN CİNAYET İŞLEMEK İÇİN ÇIKMIŞ\"<br><br><br>Şüphelinin poliste verdiği ifadesinde evden çıkarken birini öldürmeyi planladığını, erkeğin kendisine karşı koyma ihtimaline karşılık bir kadını öldürmeye karar verdiğini anlattığı öğrenildi. <br><br>Polisteki ifadesinde kılıçları çok sevdiğini anlatan şüphelinin evinde bulunan kılıçların hepsini internet ya da mağazalardan aldığını ve hepsinin kendisine ait olduğunu söylediği belirtildi.
Şüphelinin kılıcı gizleyerek sokakta bir süre kurbanının gelmesini beklediği, ardından genç kızın peşine düşerek cinayeti işlediğini anlattığı öğrenildi. Şüphelinin cinayetten sonra evine çıktığı, olayda kullandığı samuray kılıcını banyoda yıkayarak temizlediği tespit edildi.
Şüphelinin ifadesinin sonunda pişman olduğunu söyleyerek \"Pişmanım böyle bir hatayı bir daha hiç yapmayacağım.\" dediği belirtildi. <br><br>Şüphelinin geçmişte 17 gün uyuşturucu kullandığı için bir hastanede tedavi gördüğü ayrıca 5 yıl psikolojik destek aldığı tespit edildi. Ancak şüpheli Can Göktuğ Boz'un son üç yılda hiç bir doktora başvurmadığı belirlendi.
Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.
Samuray kılıçlı katilden kan donduran sözler: Filmlerden etkilendim birini öldürmem gerek
Ataşehir'de Can Göktuğ Boz'un sokakta samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladığı Başak Cengiz (28), hastanede hayatını kaybetti. Katil Can Göktuğ Boz'un emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı. Evinden 15 bıçak ve kılıç çıkan katil, "Cinayet işlemek için evden çıktım. Erkeğin karşı koyma ihtimaline karşılık bir kadını öldürmeye karar verdim" dedi. Boz'un komşuları da 'Hepimizi kesebilirdi' diyerek dehşet dolu şeyler anlattı. Bir komşu, "Sabaha karşı küfürler edip duvarlara vuruyordu. Hepimizi kesebilirdi. Daha önce 'dizi ve filmlerden etkilendim birini öldürmem gerekiyordu' demiş" diye konuştu.