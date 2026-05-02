Sumud yolcularına işkence

Terör devleti İsrail’in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulan aktivistler, iki filo yöneticisi dışında Girit'e bırakıldı. Sumud Filosu Kriz Masası yetkilileri saldırıda 175 aktivistin alıkonulduğunu, bunların 173'ünün İsrail güçleri tarafından Girit Adası'na getirilerek Yunan yetkililere teslim edildiğini ancak Filo yöneticilerinden Saif Abukeshek ve Thiago Avilia'nın İsrail'in elinde olduğunu bildirdi. Adanın Kandiye ilindeki Yerapetra bölgesi yakınlarında bulunan Aterinolakos Limanı'na ulaşan aktivistler buradan Girit Havalimanı’na götürüldü.Türkiye'nin Atina Büyükelçisi ve konsolosluk çalışanları Girit'te aktivistlere yardımcı oldu.

TEKME VE YUMRUKLA SALDIRDILAR

Küresel Sumud Filosu, İsrail’in müdahale sırasında çok sayıda aktivisti darbettiğini duyurdu. Açıklamada aktivistlerin Yunanistan karasularında İsrail Donanması’na ait bir gemide 40 saat boyunca alıkonulduğu belirtilerek, "Yeterli yiyecek ve su verilmedi. Kasıtlı ve defalarca su basılan zeminlerde uyumaya zorlandılar" ifadelerine yer verildi. İsrail ordusunun Seyf Ebu Keshkek ile Thiago Avila adlı aktivistleri İsrail’e götürmek üzere harekete geçtiği sırada diğer aktivistlerin barışçıl bir şekilde direndiği aktarılan açıklamada, "Aktivistler yumruklandı, tekmelendi ve elleri arkadan bağlanmış halde güverte üzerinde sürüklendi. Burunları kırıldı, kaburgaları çatladı ve dayağa maruz kaldılar. Kaosun ortasında onlara ateş bile açıldı" denildi.

60 KATILIMCI AÇLIK GREVİNDE

Açıklamada, şu ifadelere de yer verildi: “Katılımcılarımız yılmadı, 60 katılımcı derhal açlık grevine başladı. Gözlerimizi başka yöne çevirmeyeceğiz. Onların özgürlüğünü ve uluslararası hesap sorulmasını şimdi talep ediyoruz.” Siyonist güçler tarafından darbedilenler arasında bulunan Türk ve Alman vatandaşı Hüseyin Oral, yaptığı açıklamada, "Alman delegasyonundayım, Bana ne yaptıklarını görmek ister misiniz? Yaklaşık bin euro paramı ve ehliyetimi çaldılar. Geri vereceklerini söylediler ama vermediler" dedi.

YARALILARIN TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Terör devletinin kaçırdıktan sonra Girit Adası’na getirdiği 31 aktivistin Sitia Hastanesi’nde tedavi altına alındığı ortaya çıktı. Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgilere göre hastanede 15 farklı ülke vatandaşı bulunurken 3 yolcunun kimlik tespiti için çalışmalar devam ediyor. Tedavi gören hasta sayıları şöyle; Avustralya 4, Kanada 2, Macaristan 1, Hollanda 2, Yeni Zelanda 4, İspanya 2, Ukrayna 1, Almanya 2, Fransa 1, Polonya 1, Birleşik Krallık 2, Kolombiya 2, İtalya 3, ABD 3, Portekiz 1.

Öte yandan İsrail 22 tekneyi yolcularıyla birlikte alıkoyarken 36 tekne Gazze yoluna devam ediyor.



