Belki de aynı manevrayla Gazze'ye gireceğiz

Küresel Sumud Filosu’na Barcelona’dan katılan GZT Editörü Ümmü Gülsüm Durmuş, terör devletinin saldırısı ve sonra yaşanan gelişmeleri şöyle anlattı: “Gazze’ye 600 deniz mili uzaklıkta İsrail askerlerinin gemilere müdahalesini görmek en başta çok şaşırttı. Her zamanki tacizlerden biri sanmıştık ama durum farklıydı. Tüm gemiler önümüzden alınıyordu. Biz şanslıydık geriden geliyorduk ama hava kararınca durum çok değişti. Her yanımız botlarla kaplandı. Hâlâ idrak edemiyordum, Gazze’ye bu kadar uzak bir noktada İsrail insanları gözaltına alıyordu. Bu şaşkınlığımıza son verip, yeni manevralar yaptık. Sabah olduğunda daha umutluyduk. Yorgunluğumuz bizi geride bırakmıyor aksine bize güç veriyordu. Teknedeki arkadaşlarım kaptanım dahil herkes çok mutlu. Hatta kaptanım Hakan Kaya’nın 2. katılımı. Bu tür tacizler ona çok normal geliyor ve hepimizin moralini yüksek tutacak konuşmalar yapıyor. Bugün hava şartları çok zorluyor ama yine de devam ediyoruz. Çünkü binlerce insan hepimiz aynı yolda çabalıyoruz. Bir gün ablukayı kıracağız. Geçen gün yaptığımız manevraları belki Gazze’de yapacağız ve gireceğiz. Belki de yarın göz altına alınacağız ama sorun değil. Her şeyin farkında yola çıktık. Biz vicdan sahibi insanlarla yoldayız. Girit'teki Yerapetra Limanı'na demirledik. Buradan botlarla ihtiyaçlarımız karşılanıyor. Greenpeace gemisi hâlâ bizimle devam ediyor, o da demirledi. Yakıtlarımızı yeniliyoruz. En az 3 gün burada olacağız."