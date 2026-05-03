'Süper hücre'nin vurduğu Gaziantep'te 39 okul tatil edildi

22:473/05/2026, Pazar
Gaziantep genelinde öğle saatlerinden sonra "süper hücre" fırtınası etkili oldu. Aynı anda bastıran yağmur, dolu, hortum ve fırtınada çatılar uçarken, dereler taştı, ağaçlar kökünden söküldü. Şehirde hayatı felç eden fırtına eğitim öğretimi de olumsuz etkiledi. Valilik, fırtınada hasar gören 39 okulda eğitime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Gaziantep Valiliği, kent genelinde etkili olan "süper hücre" fırtınasında hasar gören 39 okulda eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Hortum paniğe neden oldu

Gaziantep genelinde öğle saatlerinden sonra "süper hücre" fırtınası etkili oldu. Aynı anda bastıran yağmur, dolu, hortum ve fırtınada çatılar uçarken, dereler taştı, ağaçlar kökünden söküldü. Oluşan hortum nedeniyle ise vatandaşlar büyük panik yaşadı. Yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle kent merkezi ve ilçelerdeki pek çok okulda da hasar meydana geldi.

39 okul tatil edildi

Gaziantep Valiliği’nden yapılan açıklamada, fırtınada hasar gören okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu. Açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle Şahinbey, Şehitkamil, Nizip ve Yavuzeli ilçelerimizde bulunan 39 okulumuzda hafif hasar (çatı uçması, cam kırılması vb.) meydana geldiğinden aşağıda listesi bulunan okullarımızda 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Diğer okullarımızda eğitim-öğretime devam edilecektir. Gelişmelerle ilgili kaymakamlıklarımız aldıkları ek tedbirleri sosyal medya hesaplarından ayrıca duyuracaklardır" ifadelerine yer verildi.



