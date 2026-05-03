'Süper hücre'nin vurduğu Gaziantep'te 39 okul tatil edildi

Gaziantep genelinde öğle saatlerinden sonra "süper hücre" fırtınası etkili oldu. Aynı anda bastıran yağmur, dolu, hortum ve fırtınada çatılar uçarken, dereler taştı, ağaçlar kökünden söküldü. Oluşan hortum nedeniyle ise vatandaşlar büyük panik yaşadı. Yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle kent merkezi ve ilçelerdeki pek çok okulda da hasar meydana geldi.