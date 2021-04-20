Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hudutlarda yasa dışı geçişlere karşı mücadelenin sürdüğü vurgulandı.

Açıklamada, "Ülkemizden Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahıs yakalandı. Yakalananlardan 1'inin PKK, 2'sinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

Hudutlarımızdan yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan toplam 5 şahıs yakalandı. Yakalananlardan 1’inin PKK, 2’sinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB #TSK pic.twitter.com/rGPFRW72g7 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 20, 2021

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