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Gündem Suriye ve Yunanistana yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı
ANKARA

Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan aralarında PKK ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının da bulunduğu 5 kişinin yakalandığını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Suriye ve Yunanistana yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı
Hudutlardan kaçak geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hudutlarda yasa dışı geçişlere karşı mücadelenin sürdüğü vurgulandı.

Açıklamada, "Ülkemizden Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahıs yakalandı. Yakalananlardan 1'inin PKK, 2'sinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

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