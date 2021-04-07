Gündem Suriyede yakalanan PKKlı teröristin cezası belli oldu
ŞANLIURFA

Suriye'de yakalanan PKK'lı teröristin cezası belli oldu

Suriye'ye bağlı Ayn İsa bölgesinde çıkan yatışmada yakalanan ve Türkiye'ye getirilen PKK/YPG'li terörist Çiçek Kobane'ye (Dozgin Temo) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Haber Merkezi DHA
Suriyede yakalanan PKKlı teröristin cezası belli oldu
Suriye'de yakalanan PKK'lı terörist Temo.

Barış Pınarı Harekâtı sırasında Suriye Milli Ordusu'nca girilen çatışmada yaralı olarak yakalanan ve getirildiği Şanlıurfa’da tutuklanan YPG’li kadın terörist Dozgin Temo hakkında açılan davanın 6'ncı duruşması, Şanlıurfa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmada söz alan Temo’nun avukatı Hidayet Enmek, müvekkilinin yakalanma ve gözaltına alınma şekline dair önceki celselerde talep edilen belgelerin dosyaya eklenmediğine dikkat çekti.

Müvekkilini yakalayanların ÖSO grupları olduğunu söyleyen Enmek, "Müvekkilim Suriyelidir. Bu ülkeye yönelik herhangi bir eylemi olmadığı için beraatini talep ediyorum." dedi.

Teröriste ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Mahkeme heyeti, Temo'ya 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet ve 'Adam öldürmekten' 10 yıl 10 ay hapis cezası verdi.

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