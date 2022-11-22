Gündem Suriyedeki terör hedeflerine yönelik cezalandırma atışları sürüyor
GAZİANTEP

Suriye'deki terör hedeflerine yönelik 'cezalandırma atışları' sürüyor

Pençe-Kılıç Harekatı sonrası büyük darbe alan terör örgütünün sivil hedeflere yönelik saldırılarının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan "cezalandırma atışları" sürüyor. Hedefleri aralıklarla vuran obüslerin atış sesleri, Kilis ve Karkamış'tan duyuluyor.

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Haber Merkezi AA
Suriyedeki terör hedeflerine yönelik cezalandırma atışları sürüyor
Fırtına obüsü

Terör örgütü YPG/PKK üyelerince önceki gün Öncüpınar Sınır Kapısı'nda konuşlu Polis Özel Harekat yerleşkesine, dün de Gaziantep'in Karkamış ilçesine yönelik roketli saldırılarının ardından Milli Savunma Bakanlığına bağlı birliklerdeki kara ateş destek vasıtalarıyla meşru müdafaa kapsamında cezalandırma atışları kapsamında belirlenen hedeflere misliyle karşılık veriliyor.

Terör örgütü YPG/PKK'dan Karkamış'a roket saldırısı
GÜNDEM
Terör örgütü YPG/PKK'dan Karkamış'a roket saldırısı

Bölgede belirlenen hedefler fırtına obüsleriyle ateş altına alınmaya devam ediliyor.

Belirlenen hedefleri aralıklarla vuran obüslerinin atış sesleri Kilis ve Gaziantep'in Karkamış ilçesinden duyuluyor.

Terör örgütü YPG/PKK'ya 'cezalandırma atışları' yapıldı
GÜNDEM
Terör örgütü YPG/PKK'ya 'cezalandırma atışları' yapıldı

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