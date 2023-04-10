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Gündem

Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 2 terörist yakalandı

MSB; Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan iki kişinin yakalandığını duyurdu. Yapılan incelemede yakalanan şahısların PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

13:13 . 10/04/2023 Pazartesi
DHA
Milli Savunma BAkanlığı

Milli Savunma BAkanlığı

MSB'den yapılan açıklama şöyle;
Hudut Kartallarımız, Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahısların PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.


MSB sınır hattındaki teknoloji yoğunluklu güvenlik önlemlerini paylaştı
MSB sınır hattındaki teknoloji yoğunluklu güvenlik önlemlerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin sınırlarında insan yoğunluklu güvenlik sistemleri yerine dünya standartlarında, teknoloji yoğunluklu sistemler kullanıldığını bildirdi. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve etkili tedbirlerinin alındığı sınırlarda kahraman Mehmetçiğin, "hudut namustur" anlayışıyla her türlü zorlu iklim ve arazi şartlarına rağmen 7 gün 24 saat kesintisiz görev yaptığı belirtildi. Açıklamada, hudut güvenliğine yönelik şunlar kaydedildi: "Sınır fiziki güvenlik sistemi çalışmaları kapsamında, hudutlarımızda insan yoğunluklu güvenlik sistemleri yerine dünya standartlarında olan teknoloji yoğunluklu sistemler kullanılmaktadır. Mehmetçiğimizin azim ve kararlılığının yanı sıra hudutlarımızdaki ileri seviye tedbirler, her türlü terörist faaliyeti ve kaçakçılığı engelleyerek yurt içindeki vatandaşlarımızın huzur ve güvenine katkı sağlamaktadır. Hudutlarımızdaki mücadelemiz etkin ve caydırıcı şekilde devam etmektedir." Açıklamayla birlikte paylaşılan videoda, Türkiye'nin güney ve doğu sınır hattındaki güvenlik önlemlerine ilişkin görüntülere yer verildi.



#MSB
#Yunanistan
#sınır
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