Suriyeli onlarca çocuğu doyuran lokantacı hiç para almadı: İşte Türkiye bu

Kayseri’de ırkçı vandalların Suriyelilerle saldırılmasının ardından Adana’da yürekleri ısıtacak bir gelişme yaşandı. Adana Yüreğir’de İyilik Bulaşıcıdır Hareketi üyesi Harun Ozan Ceylan, 35 Suriyeli yetimi yemeğe götürdü. Bolkepçe adlı restoranda çocuklara sınırsız ikramda bulunuldu. Ceylan hesabı ödemek için gittiği kasada yürekleri ısıtan bir jestle karşılaştı. Restoran sahibi Mehmet Dağoğlu Suriyeli çocukların yediklerinin kendi ikramı olduğunu belirterek, hesabı almadı.

KAPILARIM HER ZAMAN AÇIK

Yeni Şafak'a konuşan restoran sahibi hayırsever Mehmet Dağoğlu, insanlık görevini yerine getirdiğini belirterek, "Merhamet taşıyan herkes böyle düşünür. Adana'da 3 şubem var. Hepsinin de kapısı yardıma muhtaçlara açıktır. Restoranlarımın bulunduğu yerlerde ihtiyacı olan gelir yemek yer. Bir fırınım var günlük 120'ye yakın ekmek ihtiyaç sahiplerine verilir. Biz oradan verirken Allah öteki taraftan bize zaten 500 tanesini yolluyor. Yani biz elimizden geldiğince insanları razı etmeye çalışıyoruz. Onlar da bize saygı, sevgi gösteriyor. Bu yetiyor zaten" diye konuştu.

ONLARA HAK VERMEK LAZIM

Artan ırkçılıkla ilgili konuşan Adanalı hayırsever, "Suriyeliler de insan biz de insanız. Din, dil, ırk fark etmiyor. Dünya üzerinde yaşayan herkes aynıdır bizim için. Özellikle Suriyeliler savaştan çıktı. Mecbur kaldığı için ülkesini terk etti. Ben onların geldiği ilk yıllarda biraz önyargılıydım ama sonra konuştukça anladım. Adam diyor ki, 'Evimde otururken DEAŞ'tan mı, PKK'dan mı, Esed'den mi yoksa Rusya'dan mı bomba gelecek endişesi yaşıyorum. Düşmanım kim bilmiyorum, bilsem belki yönümü oraya çeviririm, arkamı kollarım. Ama böyle bir şey mümkün değil.' Şimdi ben bunu duyunca onlara hak verdim, kime karşı savaşacaklar ki? Gerçekten hak vermek lazım. Ben bu konu hakkında Suriyelilere inanılmaz derecede haksızlık yapıldığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

SURİYELİ ÇALIŞANLARI DA VAR

Restoranına gelen Suriyeli mühendis, doktor ve öğretmenlerle yakın ilişkiler geliştirdiklerini anlatan Mehmet Dağoğlu, "İnanır mısınız bu insanlar kazandıklarının büyük çoğunluğunu yine yardıma ihtiyacı olanlara veriyor. Benim kendi çalıştırdığım Suriyeli garsonlar da var. Türk çalışanlarıma kaç lira maaş veriyorsam Suriyeli çalışanıma da aynı maaşı veriyorum. Maalesef ihtiyaçları olmasından faydalanıp, çok düşük ücretlere çalıştıran iş verenler var. Bizim vicdanımız buna el vermez. Elimizden geleni yapıyoruz. Çok şükür bir yerden veriyoruz. Restoranımda 6 tane kapı var. Bir kapıdan veriyorum. 5'inden geri geliyor" değerlendirmesini yaptı.

Farkındalık oluşturmak istedik

Suriyeli yetimleri restorana götüren "İyilik Bulaşıcıdır Hareketi üyesi Harun Ozan Ceylan, "Son günlerde ırkçılar algıya kapılıp Suriyeli kardeşlerimize yönelik saldırıda bulundular. Biz de onlara saldırı yapanlardan ziyade kardeşlerimizi düşünen birilerinin olduğunu görsünler diye her zaman yaptığımız bu yardımı bu kez paylaşmak istedik" dedi. Suriyeli yetimlerle ilgilenen, restorana ödemesi yapılmak üzere giden ancak hiçbir ücret alınmadığını anlatan Harun Ozan Ceylan, başta Türkler olmak üzere Doğu Türkistanlı ve Suriyeliler için 4 yıldır yardım faaliyetleri yürüttüklerini söyleyerek, “Şimdi son günlerde de ırkçılar algıya kapılıp bu kardeşlerimize yönelik bir saldırı girişiminde bulundular. Onlara saldırı yapanlardan ziyade onları düşünen, onlar için gayret eden, onlara sahip çıkan kardeşlerinden de haberleri olsun istedik. Sosyal medyada Suriyeli olduğunu özellikle belirtmemizin sebebi şu, onlara saldıranlar ne için saldırıyor? Onlar Suriyeli oldukları için saldırıyorlar. Sözde bir tane kız çocuğunu savunmak için onlara saldırdılar ama yüzlerce hatta binlerce çocuğun ailesini şu an işsiz bıraktılar. Biz de böyle bir farkındalık oluşturmak istedik” şeklinde konuştu.











