Suriyelilere dayak iddiasına karşı Bursa Valiliği'nden açıklama

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Acemler metro istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, bir grup genç, metroda sigara içmek istedi. Bunu gören metrodakiler duruma tepki gösterince aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Kavga metronun dışına sıçrarken. görgü tanıkları durumu polis ekiplerine bildirdi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI Olay yerine gelen polis ve güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle kavga son buldu. Bursa Valiliği yaptığı açıklamada, kişilerin birbirlerinden şikayetçi olmaları üzerine Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla Türk uyruklu oldukları belirtilen kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Bursa Valiliği basın açıklamasında “Her ikisinin de Türk vatandaşı olduğu tespit edilmiştir" ifadeleri yer aldı.
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İlçe merkezinde ilk olarak kasap dükkanlarında çıktığı iddia edilen yangın sırasında havai fişek malzemeleri satan bir iş yerinde de patlamalar oldu.<br><br>
Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki diğer iş yerlerine sıçradı.<br><br>
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yangında 15 iş yeri kullanılamaz hale geldi.<br><br>
Afyonkarahisar'da çıkan yangında 15 iş yeri kullanılamaz hale geldi
Afyonkarahisar'da korkutan yangın: 15 iş yeri kullanılamaz hale geldi
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde çıkan yangında 15 iş yeri kullanılamaz hale geldi.
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Yeni haftanın ilk gününde altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri takibi başladı. Hareketli bir grafiğe sahip olmasından ötürü alış satış rakamları merak edilirken vatandaşlar altın fiyatları düştü mü yükseldi mi sorusuna yanıt arıyor. İşte altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?<br><br>ALIŞ(TL) 900,98<br>SATIŞ(TL) 901,09
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?<br><br>ALIŞ(TL) 1.484,00<br>SATIŞ(TL) 1.506,00
YARIM ALTIN FİYATI<br><br>ALIŞ(TL) 2.970,00<br>SATIŞ(TL) 3.016,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI<br><br>ALIŞ(TL) 5.919,00<br>SATIŞ(TL) 5.997,00
ALTIN FİYATLARINDA TAHVİL BASKISI<br><br>ABD’de tahvil faizlerindeki keskin yükseliş ve doların küresel çapta değer kazanması altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. Ons altın perşembe günü 1900 dolar seviyesinden geri çekilerek 1872 dolara kadar düştü.
Cuma günü 1866 dolar seviyesine kadar gerileyen ons altın haftayı 1883 dolardan tamamladı. Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ons altın yatırımcısına yüzde 0.71 oranında kaybettirdi.<br><br>
\"NİSAN AYI SON FIRSAT\"<br><br>Altın alımı için nisan mayıs ayının son fırsat olduğunu bir kez daha yineleyen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, özellikle haziran ve temmuz ayına dikkat çekerek yeni zirvelerin görülebileceğini söyledi.
Gram altının mayısın ilk haftasını yükselişle tamamladığını söyleyen Memiş, “Temmuz ve haziranda önce 1000 lira, devamında 1200 ve yılın tamamında yükselişlerin 1450 lira seviyesine ulaşacağını öngörüyorum” dedi.
'Mayıs ayı son fırsat': Altın fiyatları düşüşte ama tarih verildi
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Yeni haftanın ilk gününde altın fiyatları takibi sabah saatleri itibarıyla başladı. Özellikle gram altın ve çeyrek altın alış satış verileri merak ediliyor. 9 Mayıs Pazartesi bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İnişli çıkışlı grafiği sebebiyle altın yükseldi mi düştü mü sorusuna yanıt aranırken anlık rakamlar sık sık takip ediliyor. İşte altın fiyatlarında son dakika bilgileri...