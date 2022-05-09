Suriyelilere dayak iddiasına karşı Bursa Valiliği'nden açıklama

\"NİSAN AYI SON FIRSAT\"<br><br>Altın alımı için nisan mayıs ayının son fırsat olduğunu bir kez daha yineleyen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, özellikle haziran ve temmuz ayına dikkat çekerek yeni zirvelerin görülebileceğini söyledi.