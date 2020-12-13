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İSTANBUL

Sürücü inatlaşmasında kazanan yok: Bomboş yolda kaza yaptılar

Sürücü inatlaşmasında kazanan yok: Bomboş yolda kaza yaptılar

E-5 karayolu Haramidere mevkiinde iki sürücü aynı anda yan yoldan ana yola bağlanmak istediği esnada birbirlerine yol vermeyince kaza meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasının olması nedeniyle boş olan yolda birbirini sıkıştıran araçlar ilginç görüntüler ortaya çıkardı.

Haber Merkezi İHA
Birbirlerine yol vermemekte ısrarcı olan sürücüler kaza yaptı.
Birbirlerine yol vermemekte ısrarcı olan sürücüler kaza yaptı.

E-5 Haramidere mevkii Edirne istikametinde meydana gelen kazada Sevda H.’nin kullandığı araç ile Alihan B.’nin kulladığı ticari araç, E-5 yan yoldan ana yola bağlanmak istediği sırada birbirilerine yol vermeyerek kazaya neden oldu. Ana yol bağlantı noktasında çarpışan araçlar sıkışarak yolu kapattı.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yolların boş olduğu bir zamanda böyle bir kazanın olması ise pes dedirtti. Kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana gelirken, inatçı sürücüler ise kazadan yara almadan kurtuldu. Gerekli tutanakların tutulmasının ardından araçlar çekilerek yol trafiğe tekrar açıldı.

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