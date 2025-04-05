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Sürücünün sanayi sitesi içinde yaptığı harekete 46 bin lira ceza: Ehliyetine de el konuldu

Sürücünün sanayi sitesi içinde yaptığı harekete 46 bin lira ceza: Ehliyetine de el konuldu

18:175/04/2025, Cumartesi
IHA
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Alanya'da drift yapan sürücüye 46 bin TL ceza kesildi.
Alanya'da drift yapan sürücüye 46 bin TL ceza kesildi.

Antalya'da sanayi sitesi içerisinde drift yaptığı belirlenen sürücüye 46 bin 392 TL para cezası kesildi. Ayrıca, trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye jandarma ekiplerince 46 bin 392 TL para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, Mahmutlar Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesi içerisinde drift yaptığı belirlenen bir otomobil durduruldu. Yapılan kontroller sonrasında araç sürücüsü M.A.Ş. hakkında drift yapmak suçundan 46 bin 392 TL para cezası uygulanırken, ehliyetine 60 gün süreyle geçici olarak el konuldu.



#Drift
#Antalya
#Alanya

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