Sultanbeyli'de drift atan iki sürücüye ceza yağdı

İncelemeler sonucunda sokakta drift atan araç sürücülerinin E.D. ve A.O.A. olduğu tespit edildi. Sürücülere, 'Karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi' ve 'emniyet kemeri kullanmamaktan' toplam 94 bin 770 lira idari para cezası uygulandı.