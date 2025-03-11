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İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu

İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu

10:0011/03/2025, Salı
AA
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Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Altunizade'den bağlantılarda trafik yoğunlaştı.
Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Altunizade'den bağlantılarda trafik yoğunlaştı.

İstanbul'da, haftanın ikinci iş gününde sabah saatlerinde bazı yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor. Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Altunizade'den bağlantılarda trafik yoğunlaştı. D-100 Karayolu Ankara istikametinde ise akıcı trafiğin olduğu görüldü.

İstanbul'da, haftanın ikinci iş gününde sabah saatlerinde bazı yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor. Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Altunizade'den bağlantılarda trafik yoğunlaştı.

D-100 Karayolu Ankara istikametinde ise akıcı trafiğin olduğu görüldü.

#Anadolu Yakası
#15 Temmuz Şehitler Köprüsü
#Altunizade

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