İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu

Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Altunizade'den bağlantılarda trafik yoğunlaştı.
İstanbul'da, haftanın ikinci iş gününde sabah saatlerinde bazı yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor. Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Altunizade'den bağlantılarda trafik yoğunlaştı. D-100 Karayolu Ankara istikametinde ise akıcı trafiğin olduğu görüldü.
İstanbul'da, haftanın ikinci iş gününde sabah saatlerinde bazı yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor. Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Altunizade'den bağlantılarda trafik yoğunlaştı.
D-100 Karayolu Ankara istikametinde ise akıcı trafiğin olduğu görüldü.
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#15 Temmuz Şehitler Köprüsü
#Altunizade