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POLİTİKA

Suudi Arabistan'dan Çin açıklaması: İş birliği ABD'nin aleyhine değil

Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenleyen Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Çin ile iş birliği yapmalarının ABD'nin aleyhine olmadığını söyledi.

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Haber Merkezi Diğer
Suudi Arabistandan Çin açıklaması: İş birliği ABDnin aleyhine değil
Foto: AA.

Suudi Arabistan'ın, ABD pahasına Çin'le ortaklık anlaşması yapması ihtimaline ilişkin soruyu cevaplayan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan, Riyad yönetiminin tek bir yoldan gitmediğini, ülkesinin kapasitesine inandığını ve herkesle iş birliğine açık olmaları gerektiğini söyledi.

  • Bin Ferhan, ABD'nin, Moskova ile Washington arasındaki tutuklu takasında arabulucu olduğunu yalanlamasına ilişkin soruya ise, "Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın arabuluculuk çabalarını ve bunu kolaylaştırmak için kişisel müdahalesini biliyorum. Söylediğiniz şeyle ilgili (yalanlamayla) yorum yapmayacağım" şeklinde cevap verdi.

Çin'le iş birliğinin, kalkınma için zorunlu olduğunu ifade eden Bin Ferhan, "Bu, ABD ve dünyanın diğer ekonomi ülkeleriyle iş birliği için çaba sarf etmediğimiz anlamına gelmez. Biz, iki taraf arasında seçim yapmak durumunda olmaya ya da kutuplaşmaya inanmıyoruz. Suudi Arabistan-Çin stratejik ortaklığının, umut verici unsurları var. Ayrıca ABD, Hindistan, Japonya, Fransa ve İngiltere gibi diğer ülkelerle de stratejik bir ortaklığımız var" dedi.

Rusya ve ABD arasında yapılan tutuklu takasında Rus silah kaçakçısı Viktor Bout'a karşı ABD'li kadın basketbolcu Brittney Griner serbest bırakılmıştı.

Suudi Arabistan ile Çin dün, "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalamıştı.

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