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Suudi haber sitesi Elaf: Rehine görüşmeleri yeniden başladı

Suudi medyası, İsrail ve Hamas arasında 7 gün süren ve aralık ayı başında bozulan rehine takası anlaşmasının yeniden sağlanması için gizli görüşmelerin sürdüğünü iddia etti.

09:45 - 13/12/2023 Çarşamba
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Suudi haber sitesi Elaf, Katar ve İsrail'in Avrupa başkentlerinden birinde “olası bir rehine takasına ilişkin gizli görüşmelerde” bulunduğunu iddia etti.

Üst düzey bir diplomatik kaynak, anlaşmanın Hamas tarafından 7 Ekim’de ele geçirilen üç üst düzey İsrail subayı da dahil olmak üzere çocukları, kadınları ve erkekleri kapsamasının beklendiğini açıkladı. İsrail’in karşılık olarak El Fetih hareketinin lideri Mervan Barguti de dahil olmak üzere uzun hapis cezalarını çeken on mahkumun aralarında bulunduğu 300 Filistinli tutukluyu serbest bırakmayı taahhüt ettiği belirtildi.

  • Habere göre müzakerelere katılan İsrail heyeti, istihbarat teşkilatları Mossad ve Şin Bet görevlileri, savaş kabinesinden ve İsrail askeri istihbaratından temsilcilerden oluşuyor. Daha önce Katar’ın başkenti Doha’da yapılan görüşmelerin Avrupa’ya taşınmasının, “Katar’la işbirliğine yönelik İsrail kamuoyundaki eleştirilerin” neden olduğu belirtildi. Haberde heyetlerin, gizlilik adına her toplantıyı farklı bir yerde gerçekleştirdikleri de öne sürüldü.


#İsrail
#Katar
#Hamas
#Gazze
33 dakika önce
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