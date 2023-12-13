Suudi haber sitesi Elaf: Rehine görüşmeleri yeniden başladı

Habere göre müzakerelere katılan İsrail heyeti, istihbarat teşkilatları Mossad ve Şin Bet görevlileri, savaş kabinesinden ve İsrail askeri istihbaratından temsilcilerden oluşuyor. Daha önce Katar’ın başkenti Doha’da yapılan görüşmelerin Avrupa’ya taşınmasının, “Katar’la işbirliğine yönelik İsrail kamuoyundaki eleştirilerin” neden olduğu belirtildi. Haberde heyetlerin, gizlilik adına her toplantıyı farklı bir yerde gerçekleştirdikleri de öne sürüldü.