Suudilerden depremzedelere uydudan sağlık hizmeti

"Bunlar Suudi Arabistan tarafından yollanan yardım malzemeleri. Adıyaman'a bunları getirdik ve köylere dağıtım yapılacak. 7 TIR malzeme getirdik, zaten 13 uçak dolusu yardım geldi Suudi Arabistan'dan. Biz bunları bizzat şehirlere dağıttık. Merkezde sıkıntı kalmamış dendi, bu küçük köylere de dağıtım yapmak için buraya geldik. Bu 13 uçakta bin tondan fazla insani yardım malzemesi, çadır, yiyecek maddesi ve mutfak eşyaları var. Bütün şehirleri gezdik, tespit yaptık. Kahramanmaraş Pazarcık'ta dağıtım yapıldı. Ondan önce de Kahramanmaraş'ın küçük bir köyündeydik. Bugün görmüş olduğunuz ekip insani yardım ekibi oluyor. Suudi Arabistan Kral Selman Yardım Kuruluşu'ndan. Bunun haricinde 95 kişiden oluşan arama kurtarma ekibiyle sahada Suudi Arabistan. Onun haricinde medikal bir ekip var. Medikal de kendi içinde hem sağlık bakanlığına bağlı birimler, ayrıca Suudi Arabistan Kızılay'ı olmak üzere sahada acil yardım hasta muayene etmek gibi her türlü sağlık hizmeti veren ekipler de var. Bunun haricinde 60 kişilik mobil ekibimiz var. Bunlar da bu dağıtımlarda bize yardımcı oluyor. Kendileri bizzat çadırlar kurdular."