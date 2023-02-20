Suudilerden depremzedelere uydudan sağlık hizmeti

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Suudi Arabistan'dan depremzedelere yapılan yardımlar.
Suudi Arabistan'da Kral Selman ve Veliaht Prens Muhammed Bin Salman'a ait yardım kuruluşu, deprem bölgesinde 165 kişiyle 3 koldan hizmet veriyor. Söz konusu yardım kuruluşu Adıyaman merkeze bağlı kırsal Kuyulu Mahallesi'nde 7 TIR çadır, gıda ve mutfak malzemeleri dağıttı. Mahalle muhtarının belirlediği liste doğrultusunda yardım malzemelerini dağıtan Kral Selman Yardım Kuruluşu Acil Yardımlar Genel Müdürü Fahad A. Al. Osaimi, deprem bölgesinde, sağlık medikal, arama kurtarma ve malzeme dağıtımı olmak üzere 3 farklı grupla hizmet verdiklerini söyledi.
Suudi Arabistan olarak deprem bölgesinde 13 uçak yardım malzemesi ulaştırdıklarını aktaran Osaimi, sözlerini şöyle sürdürdü:
Kuyulu Mahallesi muhtarı Şevket Aydın, "Benim köyüm mağdur. Benim köyüm 500 hanedir, iki binlere çıktı. Niye iki binlere çıktı. Adıyaman'dakiler buraya akın etti. Mecburen ağırlamak zorundayız. Çadır istiyoruz. Allah devletimizden razı olsun, hem Kızılay'dan, farklı kurumlardan, insanlardan yeterince gıda malzemesi geldi. Allah bu yardımsever insanlardan razı olsun. Allah devletimizi de başımızdan eksik etmesin. Yapılan yardımları gördük halen de geliyor" diye konuştu.